Una artista española se convertirá en la primera mujer en casarse con un holograma hecho con Inteligencia Artificial

Alicia Framis, una artista multidisciplinar de Barcelona, ha comenzado con un proyecto performativo al que ha llamado 'The Hybrid Couple'. En este trabajo, la artista entrelaza el arte, la tecnología y las emociones.

Asimismo, en un comunicado explica que el proyecto abarca numerosos campos, como son el documental, investigación escultórica, dibujo, música, arquitectura, diseño de moda y del ritual de matrimonio. Para ello, contará con la colaboración de especialistas en tecnología y pensadores europeos.

Además, Framis aprovecha este proyecto para explora la integración de la Inteligencia Artificial (IA) en la vida diaria y el arte. Una herramienta cada vez más presente y que muchos advierten de los peligros que puede conllevar si no se regula adecuadamente.

Gracias a ello, la artista se convertirá en la primera mujer en el mundo en casarse con la IA, tal y como ha confirmado a través del comunicado. 'The First Woman to Marry a Hologram' es el título que le ha dado a la primera performance en la que Framis "celebrará su matrimonio con una inteligencia artificial, una escultura holográfica entrenada a partir de perfiles de personas conocidas de la artista".

Se trata de "un holograma inteligente" al que han llamado AiLex, "que satisface todas sus necesidades emocionales", apuntan. "Una entidad de inteligencia artificial creada utilizando los perfiles de personas que conoce. El propósito de esto es compartir vida y emociones, interactuando con diversos debates contemporáneos como el poshumanismo, la virtualidad y las complejas intersecciones de género dentro de los espacios íntimos y sociales, incluida su disolución", declaran.

"Imagina tener una pareja que esté ahí para ti cuando la necesites, una relación que combata la soledad en las ciudades. Esta es una relación romántica entre una inteligencia humana y artificial", comentan en su cuenta de Instagram. Se trata de una relación que recuerda a la de la película 'Her' en la que Joaquin Phoenix da vida a Theodore un hombre que comienza una relación con un sistema operativo basado en el modelo de IA.

Asimismo, explican que "los robots y los humanos pronto se convertirán en compañeros sexuales" por lo que consideran que "el siguiente paso importante es conectar emocionalmente a los humanos con la inteligencia artificial".

Esta "singular ceremonia" se llevará a cabo en el verano de 2024 en el museo Depot Boijmans Van Beuningen de Rotterdam (Países Bajos).