Casado propone a Sánchez una modificación de la legislación para hacer frente a los rebrotes

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha propuesto este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un "plan b" con la premisa de hacer frente a los nuevos rebrotes y contagios por coronavirus, por lo que registrará en el Congreso de los Diputados la próxima semana una alternativa que aporte certidumbre en la lucha contra la pandemia, agravada por los "numerosos rebrotes", ya que varios países de Europa han recomendado no viajar a comunidades como Cataluña o Aragón.

Casado ha pedido a Sánchez "menos autobombo y más eficacia para evitar rebrotes y adoptar una acción coordinada y no agravar la crisis turística y de empleo". "Hace falta un Gobierno serio para que se pueda garantizar la tranquilidad y preservar la vida de los españoles. La salud es lo más importante, no más muertos y no más contagiados", ha reclamado el líder de la oposición en el decimoquinto Congreso Provincial del partido en Valencia.

El dirigente popular se ha referido también a las declaraciones realizadas por los presos del procés a la salida de la cárcel al obtener el tercer grado penitenciario, en las que aseguraron que lo volverían a hacer, y ha incidido en que la responsabilidad de esa impunidad "es del gobierno, que no ha hecho nada y ha tenido que intervenir el órgano sancionador".

En este sentido, el presidente del PP ha reiterado que su partido hará "una oposición firme y responsable en defensa de la Constitución y de la unidad nacional", y ha recalcado que respaldarán al jefe del Estado, el rey Felipe VI, "frente a los ataques del vicepresidente y algunos ministros que piden un referéndum sobre la monarquía". Además, ha remarcado que el Partido Popular ha sido "muy generoso" con el Gobierno de Sánchez.

En relación al fondo europeo de 140.000 millones que le corresponderán a España, ha insistido en que los populares españoles han apoyado la negociación , pero que ahora "el plan de reconstrucción, además de ser verde y digital, debe dar respuesta a las necesidades económicas y crear trabajo para nuestros hijos", y ha claudicado que su partido se ha convertido en una "alternativa de gobernabilidad" en España.

Por último, Casado ha hecho referencia a la reunión en Algeciras de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, con el ministro de Gibraltar, Fabián Picardo, algo que ha calificado de "error histórico" y ha asegurado que el PP "no renuncia a la reivindicación histórica sobre Gibraltar".