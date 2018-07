Blanco insiste en que no ha incurrido en ninguna práctica irregular

José Blanco rompe su silencio en Onda Cero en relación a las últimas informaciones sobre la 'operación campeón', que le vinculaban con un presunto trato de favor al empresario José Antonio Orozco. Ha explicado que como ministro mantiene trato con muchos empresarios y señala que no ha recibido notificación oficial sobre el sumario por lo que no va a cambiar sus planes inmediatos.

Al hilo de las nuevas acusaciones sobre presuntos tratos de favor a empresarios que publicó el diario El Mundo, el ministro de Fomento, José Blanco, ha dicho en el programa Lugo en la onda, de Onda Cero, que "se ha hablado mucho sobre todo esto pero a día de hoy sigo sin tener constancia ofical de nada de lo que se está diciendo y, por lo que parece, nada podré saber hasta después de las elecciones, es decir, seguiré sin acceso al conocimiento de las diligencias, continuaré en una situación de indefensión, como poco hasta después del 20 N, por lo tanto, tengo que cumplir con mi olbligación y seguiré concentrado en que el PSOE gane las elecciones y nada me va a distraer y, como creo en la Justicia, después del 20N volcaré todo mi empeño para que el peso de la ley caiga sobr todos aquellos que han vertido esas infamias".

Preguntado sobre si piensa dimitir, Blanco ha respondido: "No forma parte… Insisto, no conozco, no tengo constancia oficial de nada de lo que se está diciendo. Y, por lo tanto, reitero que mi trabajo de aquí al 20 de noviembre va a ser trabajar intensamente para que el Partido Socialista gane las elecciones el 20-N. Nada me va a distraer”.

Sobre el supuesto tráfico de influencias sobre el que se informaba ayer ha señalado que “yo, como ministro, estoy en contacto con muchos empresarios, con empresarios que generan actividad económica y empleo. Se habla de una empresa que tiene 6.000 empleados y que tenía un proyecto empresarial para hacer una inversión que dará trabajo también a 400 personas. Creo que es mi obligación interesarme e informarme de los proyectos empresariales que sirven para crear puestos de trabajo. Ahora bien, yo le digo que nunca he influido en un sentido u otro en la decisión que fuera a tomar el organismo correspondiente”.

Sobre el debate electoral

Respecto al debate electoral entre Rubalcaba y Rajoy, ha señalado que el candidato socialista "lo ha ganado con mucha rotundidad. Ha demostrado que tiene muchas propuestas, que las sabe explicar; y Rajoy que tiene pocas propuestas y las pocas que tiene no ha sido capaz de explicarlas. Da la impresión que Rajoy ha escondido tanto su programa, que ni siquiera se lo había leído”.

José Blanco es candidato del PSOE al Congreso por Lugo y en esta entrevista ha explicado sus propuestas para combatir el paro en esta provincia: “mi primera propuesta es que hay que mantener la cobertura por desempleo en su integridad. A la angustia de no tener empleo no se puede sumar también la angustia de poder perder el derecho a cobrar el desempleo. En Lugo hay que seguir invirtiendo en infraestructuras. Hay que seguir avanzando en la autovía Lugo-Santiago, construir la A-76, cuyo proyecto está a punto de ser concluido y darle un impulso al corredor de alta velocidad entre Lugo y Orense”.



En cuanto al compromiso ofrecido por Alberto Núñez Feijoo de blindar el pacto sobre el AVE con Rajoy ha dicho “eso son palabras huecas, palabras vacías y sin contenido. El AVE está blindado, si el gobierno que gane las elecciones el 20-N mantiene la misma inversión que se ha hecho durante mi etapa en el Ministerio para el AVE. Es una farsa del señor Feijoo, demagogia vacía de contenido. Si se recorta la inversión pública, como ha anunciado Rajoy, el panorama del AVE es muy complicado. Y el empleo en Lugo y Galicia será mucho peor que ahora”.