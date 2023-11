Los municipios en los que nunca ha tocado la Lotería de Navidad 20

La lotería de Navidad lleva 200 años celebrándose, concretamente desde 1812, y hay algunos municipios en los que aún no ha caído el 'Gordo'. De hecho, la ciudad Autónoma de Melilla es la única región donde nunca ha tocado el gran premio. Por el contrario, la ciudad en la que ha caído más veces este premio es Madrid, donde el principal premio del Sorteo de Lotería de Navidad ha caído 82 veces, le sigue Barcelona como segunda ciudad más agraciada, donde ha caído 42 veces, y en los siguientes puestos se encuentran los municipios de Sevilla, Bilbao y Valencia.

Igualmente, la gran mayoría de las ciudades donde el ‘Gordo’ ha tocado en alguna ocasión solo ha sido una vez. Así lo muestran los datos, en los que se observa que de los 345 municipios de España, en el 74% (255 ciudades) solo ha caído una vez, y solo en 18 (el 5%) ha caído más de cinco veces en los más de 200 años que se celebra este sorteo.

Municipios que esperan que les llegue la suerte

Como decimos, la única región donde nunca ha tocado el ‘Gordo’ de la Lotería de Navidad es la ciudad Autónoma de Melilla, pero este dato no es casual. La realidad es que la probabilidad de que el Gordo caiga en Melilla es muy baja en relación con otras poblaciones, ya que se trata de una ciudad pequeña con una población de poco más de 86.000 habitantes.

Además, tal como indican las estadísticas, a mayor inversión en Lotería de Navidad mayor probabilidad de ganar; y los melillenses son los que menos gastan en Lotería de Navidad. Según los datos de Loterías y Apuestas del Estado, en 2022, el gasto medio en lotería por habitante en España fue de 64,88 euros, frente a los 13,72 euros en Melilla. Esto significa que los melillenses gastan un 82% menos que el resto de españoles en la Lotería de Navidad.

Por otro lado, aunque los datos sobre probabilidades de que caiga el 'Gordo' indican que cada vez es más frecuente que toque en las capitales de la provincia, aún hay algunas en las que nunca ha caído el premio. Estas son:

Ávila (Castilla y León)

Girona (Cataluña)

Jaén (Andalucía)

Tarragona (Cataluña)

Toledo (Castilla-La Mancha)

Números de la Lotería de Navidad que no han tocado nunca

Al igual que en muchos municipios españoles no ha tocado la Lotería de Navidad, existen números que no han sido cantados desde la primera edición. De entre las 100.000 posibles combinaciones que pueden aparecer en el Sorteo Extraordinario, existen 15 terminaciones de dos cifras que no han aparecido nunca en 'el Gordo': 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82.

Los datos de Loterías también revelan que ningún décimo ganador ha empezado por los números 27, 37, 39, 41, 44, 51, 64, 67 a 75 y 77, ni tampoco por las cifras que van del 80 al 99 como principio de la numeración.