Estas son las probabilidades reales de ganar el Gordo en la Lotería de Navidad

¿Sabías que la probabilidad de ganar el Gordo de la Lotería de Navidad es más alta que la de ser alcanzado por un rayo, o incluso la de que un asteroide impacte contra la Tierra? No obstante, al hacer cuentas, las probabilidades de llevarse el primer premio se reducen a un 0,001%.

Pero aquí estamos, cada diciembre, soñando con ese décimo dorado, como si fuera el billete a una vida sin preocupaciones, aunque las matemáticas, frías y despiadadas, nos digan lo contrario. No es que no tengamos esperanza —¡la magia de la Navidad está en el aire!—, pero cuando nos sumergimos en las cifras reales, el sueño se mezcla con la realidad de una manera que da que pensar. Este es el momento de romper mitos y conocer las probabilidades que nos hacen correr a comprar nuestro décimo. Porque, aunque la suerte no se pueda medir, las matemáticas sí.

Las probabilidades de ganar el Gordo: ¿realmente tan bajas?

El 22 de diciembre de 2024, mientras España se detiene para escuchar la famosa melodía del sorteo de la Lotería de Navidad, millones de sueños se hacen una sola ilusión: ser uno de los afortunados que escuche, como si fuera un eco lejano de esperanza, el "¡¡Cuatro milloooneees de eeeeeurooss!!!".

Sin embargo, antes de dejarse llevar por la magia del momento, ¿te has detenido a pensar en lo que realmente hay detrás de esa bola dorada que podría transformar tu vida? Porque, con la misma alegría con la que millones de billetes se compran, hay una realidad que se escabulle detrás de esa emoción: la probabilidad de que ese billete que tienes en tus manos toque el Gordo es mucho más baja de lo que te imaginas.

La lotería, como bien sabrás, es un juego de azar. Pero si te atreves a hacer cuentas, las cifras no son nada amables. La probabilidad de que tu décimo sea el premiado con los 400.000 euros es de una entre 100.000. Es decir, un 0,001%. De hecho, la conocida como 'Pedrea' facilita este dato, ya que se trata de la extracción de 1.794 bolas premiadas. Por otro lado, las probabilidades de no ganar absolutamente nada aumentan exponencialmente a un 86%.

No obstante, a pesar de lo que dicen las matemáticas, muchos seguimos comprando nuestros décimos cada año, esperando que, por una vez, el azar se ponga de nuestro lado. Y es que, como bien sabemos, los números no son todo en esta historia.

¿Repetir el Gordo? ¿Una misión imposible?

A lo largo de los 213 sorteos que se han celebrado desde 1812, solo dos números se han repetido como Gordo en dos ocasiones. El número 20.297 fue premiado en 1903 y luego volvió a salir en 2006, y el 15.640, que fue agraciado en 1956 y, nuevamente, en 1978. ¿Te suena el número que jugaste hace años? Pues, aunque la superstición diga que ese número tiene "algo especial", las probabilidades de que se repita son las mismas que las de cualquier otro número: una entre 100.000.

Pero la historia de la Lotería de Navidad está llena de momentos curiosos. Se ha dado la coincidencia de que el Gordo cayera en números correlativos, como 13.093 y 13.094, o incluso en combinaciones con tres cifras iguales como 25.444 y 55.666. Si buscas patrones, podrías encontrar alguno, pero no te hagas ilusiones. La probabilidad de que tu número, aunque tenga una historia de suerte a sus espaldas, toque el Gordo este año es la misma que si compras un décimo con un número completamente nuevo. ¡El azar no entiende de fechas ni de destinos!

La magia de la Navidad y las matemáticas del azar

Aunque las matemáticas nos digan que la probabilidad de ganar el Gordo es mínima, la realidad es que la Lotería de Navidad se ha convertido en una tradición histórica que trasciende las estadísticas Y, al final, lo que mueve a cada jugador no son las cifras, sino la posibilidad de vivir un cambio radical en su vida, aunque sea por un solo día.

Pero ¿cuán improbable es realmente ganar el Gordo? Las cifras, frías y despiadadas, nos dicen que la probabilidad de obtener el primer premio es de 1 entre 100.000. Es decir, un 0,001% de posibilidades. Para que te hagas una idea, comprando un décimo de lotería existe un 5,3% de probabilidades de que esté premiado. En el caso de comprar dos décimos con numeraciones diferentes, las posibilidades aumentan.

De igual manera, si hablamos del reintegro, las posibilidades aumentan, aunque levemente. Con este hay más opciones de ganar: 9,99% si compras un décimo y un 19,98% si compras dos.

A pesar de que es como buscar una aguja en un pajar, ser el ganador del primer premio de la lotería es el mayor golpe de suerte que puede ocurrir. Porque, en este juego, la verdadera magia no está en las probabilidades, sino en el hecho de que todos, sin distinción, jugamos con las mismas posibilidades. Y eso, querido lector, es lo que convierte a la Lotería de Navidad en uno de los eventos más fascinantes del año.