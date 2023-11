Cómo se elige la imagen que llevan los décimos de la Lotería de Navidad 2023

Es posible que nunca te hayas fijado, pero cada año hay impresa una obra distinta en los décimos de la Lotería de Navidad. En 2022 se presentó 'La Virgen con el niño en la gloria', del pintor italiano Carlo Maratti. Este año es el turno de 'La Natividad', del pintor hispano-flamenco Maestro de Sopetrán.

Ahora bien, ¿quién se encarga de elegir la obra que acompaña anualmente a cada décimo de Lotería de Navidad?

Es la empresa pública de Loterías y Apuestas del Estado, en colaboración con el Museo Nacional del Prado, la que selecciona cada año una obra, con el objetivo de resaltar diversas pinturas y enriquecer el valor del décimo con ellas. En décimos de años anteriores, se han exhibido obras de artistas renombrados como El Greco, Velázquez, El Bosco, Murillo y Goya. No obstante, esta tradición no comenzó hasta 1940, momento en el que se decidió empezar a adornar las papeletas de este sorteo con estampas y grabados.

Antiguamente, los décimos solían mostrar únicamente el número de participación. Sin embargo, en 1960, Loterías y Apuestas del Estado comenzó a seleccionar escenas artísticas con las que decorar estos billetes. Con el propósito de difundir y valorizar la cultura vinculada a la religión católica, se tomó la decisión de elegir anualmente representaciones artísticas de esa índole.

Lotería de Navidad 2023: imagen de los décimos

‘La Natividad’, atribuida al Maestro de Sopetrán, ha formado parte de las colecciones del Museo del Prado desde 1934. Sin embargo, si decides visitar el museo, no podrás verla en exhibición, ya que actualmente no está en muestra para el público. No obstante, en el sitio web del Museo del Prado es posible descubrir el retablo completo y su interesante historia.

Este óleo, con dimensiones de 103 x 60 cm y datado en 1470, representa el nacimiento de Jesús y, originalmente, fue parte de un retablo en el convento benedictino de Sopetrán, en Guadalajara.

Este retablo comprende tres tablas: la Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen, además del retrato del benefactor, un noble que comisionó la obra y, posteriormente, la donó al monasterio. Estilísticamente, el conjunto refleja la influencia de la pintura flamenca en la España del siglo XV y su impacto en las preferencias de la aristocracia, quienes frecuentemente buscaban a artistas flamencos para sus encargos.

Hubo especulaciones sobre la identidad del noble retratado en la obra. Al principio, se pensó que podría ser Íñigo López de Mendoza, primer Marqués de Santillana. Sin embargo, dada la fecha de la obra, que corresponde a años después de su fallecimiento, es más probable que el retratado fuese su hijo, Diego Hurtado de Mendoza, segundo marqués de Santillana, quien completó las obras del monasterio en Guadalajara.

En cuanto al autor de ‘La Natividad’, se sabe poco más allá de este conjunto de tablas. Por ello, se le denomina como Maestro de Sopetrán, haciendo alusión al lugar original de estas piezas.

Novedad en los décimos de Lotería 2023

Los décimos de la Lotería de Navidad de este año incorporarán un elemento distintivo: el logotipo de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, identificado con el código UE23.

El presidente de Lotería y Apuestas del Estado (LAE), Jesús Huerta, introdujo esta novedad durante el verano, y sostuvo que, con ella, la institución refuerza el reconocimiento del papel significativo de España en el contexto de la Unión Europea.