Wildeboer no estará en las semifinales de 200 metros espalda

El nadador español Aschwin Wildeboer no consiguió clasificarse para las semifinales de 200 metros espalda al no haber bajado de los 2 minutos y firmar un tiempo de 2:00.02, el cuarto en su serie, por lo que cierra su participación olímpica.

NATACIÓN | ELIMINADO POR NO BAJAR DE LOS 2 MINUTOS

A pesar de haber nadado rápido en el primer pase, el tramo final no lo afrontó con la misma regularidad y no consiguió firmar un tiempo válido para efectuar su pase a semifinales, al no pasar el corte de nadadores elegidos para la siguiente ronda.

El nadador estadounidense Ryan Lochte sí que consiguió avanzar a semifinales al quedar primero en su serie con un tiempo de 1:56.36, más que suficiente para estar entre los 16 elegidos de las 'semis' que se disputarán esta tarde a las 20.47 horas.

Wildeboer también cayó en estos Juegos en semifinales de los 100 metros espalda, donde fue séptimo en su serie y se clasificó para ellas 'in extremis' con el peor tiempo. Su mayor logro en Londres ha sido alcanzar dichas semifinales, en las cuales no pudo firmar su pase a la final.