Veep, política norteamericana en clave de humor

Porque en “La Brújula” ya hemos hablado de las dos referencias televisivas más directas al cierre del gobierno estadounidense. Si Carlos Alsina habló, el 30 de septiembre, de cómo Mark Goofman y Josh Singer plasmaron en la serie política por excelencia, El Ala Oeste de la Casa Blanca, ésta situación que es más frecuente de lo que parece, el viernes, en “En Serie Te Lo Digo” nos ocupamos de comentar como se traslada un cierre de gobierno a una comedia, Veep. La serie que emite HBO, y que en España podemos ver en Canal +, ocupa buena parte de su segunda temporada inmersa en una situación similar a la que se ha vivido en Estados Unidos recientemente, aunque como era de esperar, con mucha menos seriedad.

Las diferencias entre la realidad y la ficción serán evidentes para aquellos que conocen ambos, ya que el peso del cierre gubernamental en la serie corresponde a la protagonista, Selina Meyers, Vicepresidenta de los Estados Unidos, mientras que en la actualidad poco hemos sabido del papel que ha jugado Joe Biden en ésta crisis. En cualquier caso la intención de Armando Ianucci más que reflejar hechos reales, que es evidente que podría haberse inspirado en el cierre de la era de Clinton y no en el actual, es burlarse de la muchas veces incompresible y farragosa política norteamericana. La utilización de algo tan complejo y arriesgado como es el cierre de gobierno como una simple estrategia de comunicación que sirva para borrar de los medios la torpeza con la que han manejado una crisis de rehenes es, sin ninguna duda, una crítica a la ligereza con la que en muchas ocasiones los grandes mandatarios toman sus decisiones.

Si nos fijamos, de forma general, en las producciones que se emiten actualmente, nos encontramos con que son muchas las series que se centran en la vida política de Washington. De manera directa House Of Cards, Scandal, Homeland y The Americans, acercan al espectador un mundo donde el secretismo y las apariencias terminan siendo las sensaciones que se transmiten. Por su parte, los creadores se afanan en profundizar en la esfera política y se ocupan de revelar los defectos de los políticos, que también los tienen, con sus manchas en el expediente, así como el papel que juegan los medios de comunicación en la política, muchas veces menos limpio de lo que nos gustaría. Pero con Veep y otras series de corte similar como la original The Thick Of It o la local Parks and Recretation optan por utilizar la comedia y la sátira como medio para la crítica, dibujando un universo mucho menos corrupto, pero más absurdo. Y en éstos casos resulta difícil saber qué es más doloroso, si caer en el vicio del beneficio propio, o contemplar los pequeños cerebros que nos tienen entre sus manos.