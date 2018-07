The Affair, las consecuencias del engaño

Dos matrimonios, dos hombres, dos mujeres, una infidelidad, un giro radical en sus vidas. Éste es el núcleo central de una de las apuestas de Showtime para la temporada 2014-2015, The Affair, una producción que, como se pudo ver en las jornadas de la Asociación de Críticos de Televisión que se celebran en Los Ángeles, cuenta con el sexo, las mentiras y el desengaño como ingredientes indispensables en la trama. Creada por Sarah Treem y Hagai Levi The Affair, que contará con diez episodios, se centra en las vidas de dos matrionios, el de Noah y Helen y el de Allison y Cole.

Los primeros son una feliz pareja con diecisiete años de matrimonio a sus espaldas y cuatro hijos, mientras que los segundos tratan de rehacer su vida tras la muerte de su único vástago. Cuando Allison se cruza en el camino de Noah el mundo que rodea a ambas parejas cambiará radicalmente, y un alud de sentimientos se desatará sin miedo a acabar con todo a su paso. Sin embargo, según lo que se pudo ver en la conferencia de prensa de Los Ángeles en la que estaban presentes intérpretes y creadores, The Affair no va a centrarse únicamente en el engaño o el sexo. “Nosotros vemos The Affair como una producción sobre el matrimonio más que como una serie sobre una aventura sentimental” explicó la co-creadora de The Affair, Sarah Treem y añadió “Cuando alguien tiene una aventura, no puede ni imaginar lo que su pareja experimenta. No está a su alrededor por lo que hay un completo mundo que uno ni siquiera llega a ver. Así que hemos querido contar una historia desde dos perspectivas diferentes y jugar con cómo personas diferentes experimentan la misma situación.”

Más allá de la soltura y el acierto con la que Treem y Levi lleven a cabo su tarea, uno de los mayores atractivos de la producción, que de momento no ha despertado el interés de ninguna cadena española, es su reparto. Dominic West (The Wire) intepretará a Noah, un profesor de instituto con una apacible vida, mientras que Maura Tierney (The Good Wife) se hará cargo del papel de su paciente esposa Helen. Por su parte en la otra pareja nos encontramos con Ruth Wilson (conocida por su papel de Alice Morgan en Luther) interpretando el papel de Allison y Joshua Jackson (Fringe) en el rol del vaquero Cole, el esposo que sufrirá las consecuencias del engaño. Rodada en la espectacular localidad de Montauk, en la zona más oriental de Long Island, The Affair parece destinada a convertirse, para bien o para mal, en una de las producciones más comentadas del otoño.