Reparto de responsabilidades

JORGE: Efectivamente se echa en falta un interlocutor valido que centralice la informacion, pero ¿ no será porque no existe esa persona por falta de conocimiento de lo que realmente es el ebola? Otro asunto, ¿piensan ustedes que el sistema sanitario descentralizado y transferido a las autonomias favorce o perjudica a esta situacion?



ANGELA: Somos buenos, solidarios, afrontamos tareas estupendas,pero nos falta infraestructura o quizás más responsabilidad en ciertos cargos. Alguien tendrá que responsabilizarse de esta metedura de pata, por no emplear otro término. Ahora se le echará la culpa al mensajero. Personalmente pido respuesta de este gobierno, porque entre otras cosas, le he votado.



JAVIER: El caso del ébola en Madrid no tiene desperdicio, por un lado el consejero de sanidad mostrando un tacto fuera de lo normal en un caso como este, y los sindicatos haciendo de portavoz de los partes médicos cuando está fuera de sus cometidos y el todo vale para desprestigiar a un gobierno y llevando al alarmismo cuando lo que hace falta es prudencia.



MANUEL: Que el consejero se coja un traje se lo ponga y entre a ver a Teresa para darla ánimos. Pero que entre a la segunda vez de probar cómo se pone. Ya lo dijo ayer que “para ponerse un traje no hay que hacer un master”. Que lo demuestre, así cuando veamos todos lo bien que lo hace se pasará la alarma.



VLADIMIRO: Y lo mas indignante de todo es que la pobre Teresa no se puede defender de las acusaciones del Consejero, aunque a estas horas debería de ser EX-CONSEJERO, porque como él dice "tengo la vida resuelta".



CHEMA: Creen ustedes que habra muchos paises en el mundo que tengan totalmente seguro y solucionado el tema de las medidas que hay que tomar en la aparicion de un caso de Ebola ??. Yo creo que, fuera el que fuera el pais no africano en el que apareciera el primer afectado, habria tenido los mismos o parecidos problemas que estamos teniendo en España. Vamos a tranquilizarnos un poquito......



ALVARO cree que Esta crisis está sacando a la luz miserias inauditas de nuestros políticos, algunos de nuestros medios de comunicación y de ciudadanos de a pie. Lo peor es que nos está radiografiando como una Sociedad enferma y no precisamente por un virus.



IGNACIO: Yo no sé nada de medicina ni de protocolos. Lo que sí sé es que los políticos mienten mucho. A mí me daría una cierta credibilidad, ver a los responsables políticos del tema del ébola, entrar en la habitación de la pobre enfermera, como en su día hizo Fraga en Palomares. Desde luego, si además de decir que no hay riesgo, me demuestran que lo creen, personalmente ganarían credibilidad. Me sigue sorprendiendo ver a los americanos con trajes con respiración autónoma y a los españoles con "pasamontañas y gafas"...



JAVIER: Sin duda está habiendo muchos fallos en toda la crisis del ébola. Pero muchos percibimos también que los medios de comunicación también lo podían haber hecho mejor, en lugar de añadir alarmismo y sensacionalismo . Periódicos radios y televisiones, así como tertulianos opinando de lo que desconocían, todos añadiendo ruido al enorme griterío. En España no nos cuesta señalar con nuestra crítica a los demás pero rara vez alguien asume autocríticas.



MAR: 1º No es justo criminalizar a quien voluntariamente se ha presentado para una labor tan desconocida y arriesgada. 2º La actuación de nuestros políticos deja mucho que desear. Pero, seguro que no es "políticamente correcto" decirlo, creo que es de justicia reconocer que Teresa tampoco cumplió el protocolo del sentido común y del mínimo principio de cautela al no decir nada cuando fue por primera vez con fiebre.



ENTREVISTA A MONAGO



Jose: Muy buen discurso sobre la bajada de impuestos, pero por que no exploran esa vía antes que machacarnos a impuestos y luego rebajarlos usando ese razonamiento?



Juan carlos: ¿Por qué sólo se le bajan los impuestos a los que en teoría dicen que cobran menos cuando los que más aportan al erario público cada vez reciben menos del sector público (acceso a subvenciones, a guarderías, etc?

Está bien que se bajen los impuestos pero A TODOS, AUNQUE A UNOS SE LES BAJEN MÁS QUE A OTROS.



PASION DE CATALANES



Les pido 20 segundos en el que nos den su opinión sobre cuál es el papel de Iniciativa per Cataluña Verds-Esquerra Unida en todo esta pantomima catalana.





SELECCIÓN ESPAÑOLA



no te parece bastante injusto de responsabilizar a Iker Casillas de la nefasta selección española??? No dudo de que tiene su PARTE de culpa, pero dónde está Diego Costa, donde estaban Piqué y compañía en el segundo gol?.