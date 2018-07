Que viaje todo el mundo...

El Presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Joan Molas, anuncia que esta temporada será mejor, sin duda, que la del 2012, y se supone que esta vez sí llegaremos a la cifra de 58 millones de viajeros extranjeros, aunque a estas alturas se da como seguro un ligero crecimiento del turismo nacional.

Esta afirmación la hace fundamentado en el movimiento de reservas del mercado español de los últimos días que indican que, a pesar de todo, los españoles nos moveremos un poco más este verano, tanto por el litoral como por el interior del país. La demanda extranjera es la que nos da la garantía de crecimiento con una predilección en alza por Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana, prioritariamente. Se espera que la ocupación en los dos archipiélagos y Costa del Sol, supere el 80%, aunque si tomamos Benidorm, por ejemplo, a estas alturas ya se mueve en torno al 88 % después de un mes de mayo atípico en esas fechas en otros tiempos.

Más cifras, crece el turismo de Golf un 4% con tendencia al alza en la Provincia de Málaga y el Turismo de Negocios deja en Euskadi un impacto económico de 44 millones de euros. Sin embargo, corren malos vientos para más de tres mil empleados de Iberia ya que la Audiencia Nacional -según Europa Press- ha avalado el acuerdo promovido en su día por el mediador del conflicto en Iberia, Gregorio Tudela. El fallo echa por tierra la demanda presentada por el Sepla, el único Sindicato que no había secundado el acuerdo de casi el 82% de los trabajadores, así se escribe esta historia, siempre paga el que menos culpa tiene. Según los Magistrados la situación que se plantea es grave, pero también es difícil la situación de la compañía que lucha por salir adelante y seguir siendo competitiva en los tiempos que corren, porque detrás sigue habiendo varios miles de trabajadores. Que deben pensar en positivo porque IAG según su máximo responsable no piensa prescindir de Iberia como "compañera de viaje", lo que nos parece bien, nadie hecha piedras contra su tejado, e Iberia no es fácil de dejar en el camino. Pensemos en positivo, pues, que cada vez está más cerca la salida del túnel de la recesión.



En otro apartado, más compromiso por parte del Presidente de Puertos del Estado, José Llorca, que quiere potenciar la integración de los puertos en las redes de transporte, mejorar la competividad, a la vez que busca soluciones que posibiliten una reducción de costes tanto en la escala de buques como en la manipulación de mercancías.



La Ministra de Fomento, Ana Pastor, ha estado en la cena de los Premios de Excelencia Gallega en Cataluña el pasado viernes - todo un éxito- junto al Presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, pero antes había hablado en el Senado de trenes…