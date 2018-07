No es oro todo lo que reluce.

Cierto es que cerramos el año como adelantamos la semana pasada con un millón más de viajeros extranjeros, casi 58 millones nos han visitado en el 2012 que dejaron tres mil millones más de ingresos, lo que podemos llamar un buen año turístico. Sin embargo, los datos de Exceltur nos hablan de otra realidad que parte del hundimiento de la demanda de los viajeros españoles, debido a la situación económica del país como todos sabemos, que nos llevó a una caída del PIB turístico del 1.6% en el pasado 2012, cifras que alertan al Lobby turístico Exceltur que avanzaba que el coste de entrar en recesión, si seguimos así, estamos expuestos a perder 3.000 millones de euros, pues aunque el primer semestre de este recién estrenado 2013 puede ser mejor que el año pasado a lo largo de todo este año podemos perder otro 1% según las previsiones a la baja. Los empresarios están en sus derechos porque se resiente la ocupación y además ganan menos, de hecho -ya lo dijimos en algunas ocasiones– en los últimos años les ha salvado la internacionalización.



Con estas perspectivas se inaugura dentro poco más de una semana la Segunda Feria de Turismo más importante del mundo en Madrid, Fitur que abre sus puertas con cerca de 500 empresas menos que el año pasado, no obstante, en Ifema, en Madrid, se darán cita más de 600 stands repartidos por ocho pabellones que suman unos 56.000m2 contratados. Una realidad avalada por sus 33 años de vida. Fitur ha sido uno de los motores principales del turismo de España, y así es y seguirá siendo cuando pase esta circunstancia coyuntural. Que debemos hacer muchas cosas, trabajar más, el que pueda, ser competitivos a nivel de calidad ya que producto tenemos para seguir encantando a los viajeros que nos visitan, que han apostado en el 2012 por España por encima de otros destinos punteros europeos, es el pasado año, sobre todo, debemos ir a buscar los viajeros a los países emergentes: China, Brasil, Rusia... sin olvidarnos de Sudamérica.

"Para muestra un botón", los empresarios de Baleares quieren abrir mercado en Marruecos, El Presidente de Galicia Núñez Feijoó, reafirmado en su mandato, hace escapadas exprés recientemente a Colombia y Uruguay para seguir abriendo mercados en Latinoamérica, tiene claro que debemos exportar, el Know How gallego de los últimos años, y seguir consiguiendo trabajo para los astilleros gallegos. Como ven, amigos, la industria en general y en particular el turismo en todas sus vertientes no entiende de fronteras, por cierto, Galicia ya tiene nueva responsable de Turismo, la, hasta ahora, responsable de comercio Nava Castro, ya que de la Cultura se ha hecho cargo el Conselleiro de Educación como saben Jesús Vázquez.