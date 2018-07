Las nuevas apuestas de Amazon

Gael García Bernal, protagonista de Mozart in the jungle. / Amazon

Entre los seis nuevos proyectos, dos de ellos estarán destinados al público infantil. Por un lado Gortimer Gibbons Life on Normal Street es una producción destinada a niños de entre 6 y 11 años y centrada en el joven que le da título y sus dos mejores amigos, que viven en un barrio en el que la diversión continúa bajo la superficie. Por otro Wishenpoof! narra las aventuras de Bianca, una niña que utilizará su magia para ayudar a otros y resolver problemas de forma creativa.

En lo que respecta a las producciones para adultos, la apuesta más firme de Amazon es The After, la nueva serie de Chris Carter, el creador de Expediente X. En ella ocho desconocidos tendrán que unirse para luchar contra las fuerzas misteriosas que han puesto a la humanidad contra las cuerdas, y trabajar para ayudar a otros. Otra propuesta interesante es Bosch, con Titus Welliver(Lost), Annie Wersching (24), Scott Wilson (The Walking Dead) y dos nombres que coincidieron en The Wire Jamie Hector y Lance Reddick. Precisamente en la serie de David Simon trabajó como productor Eric Overmeyer, que en esta ocasión se encargará de adaptar para la televisión los libros del afamado escritor Michael Connelly sobre un detective de homicidios de la policía de Los Ángeles.

En la categoría de la comedia las propuestas son también interesantes. Si con Transparent nos acercaremos a una problemática familia californiana, en Mozart in the Jungle la propuesta se centra en los componentes de una orquesta sinfónica y sus momentos de ocio, repartidos entre el sexo, las drogas y la música clásica. La primera corre a cargo de Jill Soloway (Six Feet Under) y en el reparto podremos encontrar a Jeffrey Tambor (Arrested Development), Gaby Hoffman (Girls), Judith Rayland (Dallas) y Amy Landecker (Revenge). Por su parte la segunda cuenta ha sido creada por Roman Coppola y Jason Schwartzman entre otros, y entre sus intérpretes se encuentran Gael García Bernal (Amores Perros), Malcolm McDowell (El Mentalista), Saffron Burrows (Agents of S.H.I.E.L.D) y Lola Kirke, hermana de Jemima, más conocida por dar vida a Jessa en Girls.

A simple vista las cuatro propuestas tienen tramas interesantes y una cuidada selección de reparto que cualquier producción televisiva envidiaría. Pero dependerá de los usuarios y espectadores de la web de Amazon que todos los proyectos lleguen a buen puerto. Esperemos que la amplia y variada cosecha encuentre por lo menos un producto estrella con el que brillar y mantener en alza las producciones propias de Amazon.