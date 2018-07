Nominaciones a los Globos de Oro 2014

Hace unos minutos Olivia Wilde, Aziz Ansari y Zoe Saldana han anunciado en el Beverly Hilton de Los ángeles los nominados a los Globos de Oro 2014, una ceremonia que tendrá lugar el próximo 12 de enero y será presentada por Tina Fey y Amy Poehler. Los premios otorgados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood recompensan el esfuerzo de los actores, directores, guionistas y demás estrellas pertenecientes al mundo del cine y de la televisión, aunque como suele suceder en estos casos, no siempre llueva agusto de todos.

Y las sorpresas ya se han producido antes de comenzar, ya que la serie que arrasó en las dos últimas ediciones Homeland no cuenta con ninguna nominación en esta ocasión, un hecho que viene a confirmar que la calidad de la serie ha descendido notablemente en los últimos meses. Tampoco han encontrado hueco en las nominaciones Mad Men, con su penúltima temporada, The Newsroom que se hizo (Já) con el Emmy al Mejor Actor en la última edición celebrada en septiembre, ni probablemente una de las series más incomprendidas de HBO Boardwalk Empire.

Así que las nominaciones televisivas quedan así:

MEJOR SERIE DRAMÁTICA

Breaking Bad

The Good Wife

House Of Cards

Downton Abbey

Masters Of Sex

MEJOR ACTRIZ DRAMÁTICA

Julianna Margulies, THE GOOD WIFE

Tatiana Maslany ORPHAN BLACK

Taylor Schilling, ORANGE IS THE NEW BLACK

Kerry Washington SCANDAL

Robin Wright HOUSE OF CARDS

MEJOR ACTOR DRAMÁTICO

Kevin Spacey HOUSE OF CARDS

Bryan Cranston BREAKING BAD

James Spader THE BLACKLIST

Liev Schreiber RAY DONOVAN

Michael Sheen MASTERS OF SEX

MEJOR COMEDIA

The Big Bang Theory

Brooklyn Nine Nine

Girls

Modern Family

Parks And Rec

MEJOR ACTRIZ COMEDIA

Eddie Falco NURSE JACKIE

Julia Louis-Dreyfus VEEP

Lena Dunham GIRLS

Zooey Deschanel NEW GIRL

Amy Poehler PARKS AND RECREATION

MEJOR ACTOR COMEDIA

Jason Bateman ARRESTED DEVELOPMENT

Don Cheadle HOUSE OF LIES

Andy Samberg BROOKLYN NINE NINE

Michael J. Fox THE MICHAEL J. FOX SHOW

Jim Parsons THE BIG BANG THEORY

MEJOR MINISERIE

American Horror Story: Coven

Behind the Candelabra

Dancing on the Edge

Top of the Lake

White Queen

MEJOR ACTRIZ MINISERIE

Helena Bonham Carter, BURTON & TAYLOR

Jessica Lange AMERICAN HORROR STORY: COVEN

Rebeca Ferguson THE WHITE QUEEN

Elizabeth Moss TOP OF LAKE

Hellen Mirren PHIL SPECTOR

MEJOR ACTOR MINISERIE



Michael Douglas BEHIND THE CANDELABRA

Matt Damon BEHIND THE CANDELABRA

Al Pacino PHIL SPECTOR

Larry David CLEAR HISTORY

Benedict Cumberbatch PARADE’S END

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN COMEDIA, DRAMA O MINISERIE

Jacqueline Bisset, DANCING ON THE EDGE

Janet McTeer, THE WHITE QUEEN

Hayden Panattiere , NASHVILLE

Monica Potter, PARENTHOOD

Sofia Vergara, MODERN FAMILY

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN COMEDIA, DRAMA O MINISERIE

Josh Charles THE GOOD WIFE

Aaron Paul BREAKING BAD

Rob Lowe BEHIND THE CANDELABRA

Jon Voight RAY DONOVAN

Corey Stoll HOUSE OF CARDS