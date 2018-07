Necesitamos llevar a cabo una reconversión...

Sin ir más lejos les informamos la semana pasada de la XII Edición del Foro de Turismo Náutico en Madrid promovido por la Real Liga Naval Española que afronta el próximo día 31 de mayo los temas que preocupa a la industria náutica de nuestro país, hay muchas normas y alguna que otra ley que cambiar para que la Industria de la Náutica en España adquiera la importancia que le corresponde, si queremos situarnos a nivel europeo en este segmento del turismo, empezando por responder a la demanda de los viajeros foráneos y propios que no sólo alquilan veleros de mayor o menor tamaño, con tripulación o sin ella para sus vacaciones en familia o con amigos, si no que realizan todo tipo de deportes náuticos además de reactivar las empresas turísticas paralelas.

De eso saben mucho en Baleares, Canarias, y no sólo porque sean islas, porque España es casi una isla y sin embargo no sabemos que hacer con los muchos barcos abandonados en los diferentes puertos deportivos españoles. Unas leyes fiscales arcaicas dignas de los señores feudales de la época, de las que se quejó la Asociación Nacional de Empresas Náuticas Españolas, la ANEN durante el I Congreso celebrado en Madrid hace un mes, en el cual, bien mirado salió reforzado el sector de la náutica, ya que las conclusiones han sido “de que les queda mucho por navegar" sobre todo si miramos hacia Europa, donde la náutica tiene peso, pero nosotros tenemos unos Eurodiputados en Bruselas que no tienen tiempo de mirar al mar... Así que a nadie le extrañe que la cifra de embarcaciones de recreo matriculadas en el primer trimestre del 2013 en España haya bajado, y también bajó el alquiler de las mismas que había crecido en el 2012. Pero a pesar de todo, entorno a la Estación Náutica de Menorca no dejan de celebrar su Fiesta del Mar a lo largo de todo este mes de mayo donde los empresarios del sector turístico menorquín también arriman el hombro para que la Gente Viajera pueda hacer una escapada hasta la Isla que tiene la aguas más claras de nuestro "mare nostrum" por un precio asequible.



Por otra parte, no podemos un año más hablar de la Romería del Rocío,-la mayor romería Católica mundial- sin analizar el peso del turismo religioso en el mundo, donde se movían antes de la recesión 300 millones de viajeros repartidos por los santos lugares que generaban 13.000 millones de euros. El Camino de Santiago a la cabeza (casi 5 millones entonces), la Romería del Rocío que ha llegado a albergar un millón de romeros son fieles testigos de lo que algunos tachan de sacrificio y otros de privilegio, pero tenemos que echar la vista 400 años atrás en el caso de El Rocío para comprobar que los que emprenden el camino cada año hacia la Ermita de la Blanca Paloma, e incluso aquellos que acudían a esta cita y ahora no pueden hacerlo por problemas económicos o de otra índole, buscaron y siguen buscando respuestas a un mundo que crece continuamente, por lo cual los que nos rigen deben buscar y aplicar soluciones para que todos podemos vivir en paz desde el compromiso de una obligaciones , pero también de unos derechos.



Pero de momento muchos buscamos el consuelo en la Madre del Dios del Rocío, al amparo y con la esperanza de que el Papa Francisco fiel reflejo de San Francisco de Asís que transformó la Iglesia en su día, y que según aleccionó el Pontífice a su Iglesia nada mas llegar “tenemos que ser padres de los pobres", dijo, de ahí la confianza de los católicos en que la Iglesia del Papa Francisco I, será una iglesia cercana, que luche por las injusticias sociales y por los más desfavorecidos.