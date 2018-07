Semifinales de 200 metros mariposa con Mireia Belmonte y Judith Ignacio

Judit Ignacio afrontaba su segunda prueba y se mostró muy rápida durante toda la carrera, siendo muy regular y consiguiendo el segundo puesto en su serie, con un 2:08.14. Por su parte la nadadora catalana Mireia Belmonte fue de menos a más, comenzando octava y finalizando tercera en la serie con una marca de 2:08.19.

"La marca es bastante buena para ser por la mañana y para llevar ya tres pruebas. Para entrar en semis está bien, yo siempre voy de menos a más y no me he preocupado en ningún momento de poder estar con las primeras" ha dicho la nadadora. "La marca ha salido cómodamente. He ido controlando el primer 100 y sabía que el segundo podría salir mejor", ha añadido.

Belmonte: "En ningún momento me he preocupado"

Ambos tiempos fueron válidos para estar entre las 16 nadadoras que avanzan a semifinales, firmando Judith Ignacio la séptima mejor marca y Belmonte el noveno registro, con vistas a las semifinales que se disputarán esta tarde.

Mireia Belmonte disputaba con ésta su cuarta prueba en la piscina londinense, logrando la final tan solo en una de las tres competiciones anteriores, en concreto en la prueba de 400 metros estilos, donde quedó última. El pasado lunes consiguió avanzar a semifinales de 200 metros estilos, pero no consiguió finalmente el pase a la final.