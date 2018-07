Lamento comunicarles...

Así que no es nada extraño que los hoteleros españoles anuncien que este invierno pueden descender los viajes del turismo nacional hasta un 11% con respecto al año pasado (el turismo extranjero ha subido una media del 5%). Culpables: el paro, la subida del IVA, la tasa Turística en Cataluña y las tasas aeroportuarias, de ahí que a pesar de que ha crecido el interés de los viajeros por turismo de ciudades los viajes en avión han descendido a favor del viaje en automóvil. No obstante, los Hoteleros españoles se reunirán en breve con el Ministro del Ramo, José Manuel Soria para explicarle de cerca cual es la situación real de l segmento hotelero del país que se ve obligado –el que puede, a invertir fuera de nuestras fronteras-. De la previsión pesimista del 2013 se libran las Islas Canarias que además de sus muchos atractivos turísticos y sus excelentes temperaturas en invierno y en verano le sigue beneficiando la situación del otro lado del Atlántico.



Yo hace una semana a pesar de todo vislumbraba una temporada de invierno en crecimiento porque tenemos aquí la nieve en las estaciones españolas con una perspectiva de 5 millones de esquiadores, por su parte el Gobierno de España a través de Turespaña que tiene repartidas 33 oficinas por todo el mundo se pone en marcha en materia de promoción con una inversión de 9 millones de euros para que todo el mundo reconozca la Marca Turística llamada España. Algo donde piden estar representadas l y promocionadas las Estaciones de Montaña porque este año si seguimos en esta línea el Puente de la Inmaculada tendrá nieve suficiente para atraer a esos 5 millones de viajeros a lo largo de la temporada que está a punto en nuestras estaciones.



Nieve de España ha presentado sus poderes confiando en que el elemento blanco no nos falle, porque mientras unos se desestresan como saben otros encuentran trabajo hasta bien entrada la primavera. Lo que no puedo digerir son las huelgas en ciernes, me parece que ese no es el camino para la recuperación del país.