Hugh Laurie, música tras el final de House

Mes y medio después de poner fin a su papel más exitoso, Hugh Laurie se centra en otra de sus facetas artísticas, la música. Esta semana ha dado comienzo la gira europea de su disco debut, Let Them Talk, que le llevará a visitar en julio Francia, Holanda, Austria, Alemania, Portugal y España, donde actuará el 26 de julio en Barcelona, el 27 en Madrid y el 29 en Marbella. El actor ya ha recorrido Estados Unidos y Sudamérica, sin perder un minuto tras el final de la mítica serie que le ha dado a conocer en todo el mundo.

James Hugh Calum Laurie nació en la británica Oxford en 1959 siendo el último de cuatro hermanos de una familia presbiteriana. Formado en los prestigiosos centros conocidos mundialmente como Eton y Cambridge, Laurie estudió un Grado de Antropología que nunca terminó. A finales de los setenta y principios de los ochenta Laurie participó, como su padre, en Mundiales y campeonatos de Remo, e incluso participó en una de las míticas carreras entre Cambridge y Oxford. En 1980 su amiga y por entonces novia, Emma Thompson, le presentó a la que sería su pareja cómica en las dos décadas posteriores, Stephen Fry. Por aquel entonces los tres pasaban mucho tiempo en los Footlights de la Universidad de Cambridge, un grupo de teatro amateur por el que han pasado multitud de actores británicos desde su creación, en 1883. E incluso Laurie, que no llegaría a graduarse, ocupó su presidencia en su último curso.

A partir de entonces Fry y Laurie se convirtieron en inseparables y participaron en numerosas series de televisión como Blackladder o A bit of Fry & Laurie. En 1995, tras participar en películas inglesas y en algunos vídeos musicales, Hugh Laurie trabajó en Sentido y Sensibilidad, un papel que le hizo más visible al mercado americano y le sirvió para participar en 101 Dálmatas o en Stuart Little. Pero tuvo que esperar hasta 2004 para encontrar el papel de su vida, encarnado al Doctor Gregory House, que se ha mantenido durante ocho temporadas en pantalla. Para entonces Laurie, que empezó a tocar el piano a los cuatro años, ya había demostrado su destreza musical en alguno de los programas en los que participaba, y como en el vídeo que sigue a continuación, no perdía ocasión para mostrarlas.

Además de participar en programas como Saturday Night Live y ocuparse de alguna que otra canción en House, Laurie se unió en 2006 a Band from TV, un grupo de versiones formado por conocidos actores que realizaban actuaciones con fines benéficos. Junto a Jesse Spencer, Adrián Pasdar, Teri Hatcher o Greg Grunberg, el ideólogo, la banda también participó en la banda sonora de House. Pero fue en 2010 cuando Hugh Laurie decidió matar, definitivamente, el gusanillo musical, publicando su primer disco, Let Them Talk. El disco, que se ha situado entre los diez primeros de la lista de éxitos de países como Argentina, Austria, Francia, Alemania o Gran Bretaña, es un recopilatorio del mejor y más clásico blues, que encuentra en Laurie un entusiasta intérprete de unos géneros por los que siempre ha mostrado devoción.

Let Them Talk cuenta con quince temas, tres más en la edición especial, entre los que encontramos el del vídeo de arriba, St.James Infirmary, un blues anónimo de los años veinte que también han versionado leyendas como Duke Ellington, Louis Armstrong o Janis Jopln. Battle of Jericho, Tipitina, John Henry, They´re Red Hot o After You´ve Gone son algunos de los títulos que podemos encontrar en el disco, una recopilación de temas “de toda la vida” muy recomendables para los más curiosos. Hugh Laurie se ha rodeado además de rostros conocidos del blues americano, con Irma Thomas y Dr. John, además del siempre sorprendente Sir Tom Jones. Unos de los temas más antiguos que podemos encontrar es Swanee River, que fue titulado originariamente en 1851 como Old Folks at Home y en el que Laurie luce sus habilidades al piano.

Del futuro del ya ex doctor poco se sabe, y a pesar de que se ha rumoreado que podría dejar la interpretación, o tomarse un largo descanso, las últimas noticias lo sitúan de nuevo en la pantalla muy pronto. Según publicó el propio Stephen Fry en su cuenta de Twitter, Laurie y él están preparando un nuevo proyecto en el trabajarán juntos, aunque poco más se sabe.