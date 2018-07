"Hoy es domingo"

"Gente Viajera", empezaba, cuando ella despedía su programa con el espacio de gastronomía, que bordaba Lorenzo Díaz, compañero de una buena parte de su vida y padre de sus hijos, Berta y Lorenzo, que quieren seguir los pasos de su madre en el periodismo.

Que les voy a decir, que lo sentimos como tantas personas que la despidieron este viernes, que les voy a decir que allí por donde pasaba dejaba un halo de alegría y ganas de vivir; un abrazo grande para su familia de corazón.

La otra cara de la moneda, es que una vez mas, la semana que termina ha estado llena de dimes y diretes desde la política “zafia” con la que nos desayunamos cada mañana los españoles, zafia y especulativa de todos aquellos que no emplean su tiempo en mejorar la situación económica de nuestro país, e incluso aquellos que la esquilmaron desde todos los frentes. Y nosotros por otro lado, perdidos en la vorágine de las noticias, que no nos dejan pensar por nosotros mismos. Menos mal que en turismo parece que se trabaja un poco mas unidos a sabiendas de que la palabra turismo, va unida al crecimiento de viajeros, al incremento de ingresos por turismo y a una creciente demanda del turismo extranjero, que cada vez más prefiere España.

Esperamos esta temporada mas de 22 millones de viajeros internacionales, con Cataluña, Baleares, Andalucía, y la Comunidad Valenciana a la cabeza, sin olvidarnos de Canarias y Galicia que tiene este año a medio mundo en el Camino de Santiago, así que si a eso añadimos que según dicen las Agencias de Viaje españolas, se ha animado un poco las reservas del turismo nacional para este verano, podemos respirar un poco mas tranquilos. Otra cosa es la rentabilidad del sector turístico, que de tanto ajustar precios, ha perdido rentabilidad en su carrera de ser competitivos. Nosotros pensamos que hay que fidelizar al viajero con la calidad, más que con el precio.

Por otra parte dijo la Secretaria de Estado de Turismo Isabel Borrego, que tienen que terminar los Paradores que están en construcción, antes de iniciar nuevos proyectos. Parece razonable que así sea y el último que tenemos a punto, es el de Corias en Asturias.

Y atención emprendedores e innovadores, porque el Ministerio del Sr. Soria, lanza la segunda parte de la financiación de Emprendetur. En esta ocasión serán 75 millones que podrán solicitar los jóvenes que quieran emprender o innovar, en un país que lucha desde la empresa pública y privada, para mantenerse en los primeros puestos del turismo mundial.

Lo demás, líneas que no funcionan, nervios a flor de piel, equipos corriendo por las calles de Torrevieja, habaneras que no pudimos escuchar en directo y prisas para llegar a nuestra cita con ustedes. Hoy terminaremos lo que dejamos ayer a medias, no se lo pierdan.