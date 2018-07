10 historias 10 canciones, una nueva forma de escuchar música y descubrir la historia detrás de cada canción

Desde el 30 de septiembre todos los lunes podrás disfrutar en esta web en formato podcast de la mejor música mientras descubres las historias que se esconden detrás de algunas de las mejores canciones creados por artistas como The Beatles, Bob Dylan, U2, Tom Waits, Blur, Oasis o Frank Sinatra entre otros.

10 historias 10 canciones está creado y elaborado enteramente por Juan Ceñal, licenciado en Comunicación Audiovisual, redactor de la web de noticias y bloguero musical de Antena 3. Un programa que tiene cinco años de vida y que ha alcanzado las 200 emisiones desde que que arrancara en 2008 en la RUAH, la Radio de la Universidad de Alcalá de Henares.



El programa además de en la RUAH ha sonado en otras radios, durante el primer año estuvo emitiéndose en Radio Carcoma y durante el segundo en Onda Polígono. En los últimos dos años 10 historias 10 canciones se puede escuchar también en La radio abierta, una pequeña radio de Torrejón de Ardoz.

Pero donde el programa tiene realmente presencia y se encuentran la mayoría de sus oyentes es en internet. Desde sus inicios está disponible en formato podcast en su página web http://www.10historias10canciones.com que fue premiada en 2010 como mejor blog de música por 20minutos.es.

Una nueva forma de acercarse a la música

En los últimos años ha cambiado la forma que tiene la gente de consumir música, los gustos musicales se han hecho más variados con internet. La gente ya no disfruta sólo de un estilo o grupo, y en el iPod de cualquier persona te encuentras canciones de décadas, estilos y artistas muy diferentes todos juntos.

Ese es el espíritu de 10 historias 10 canciones, donde suenan clásicos -The Beatles, Queen o Rolling Stones- junto a los sonidos pop indie del momento -Arctic Monkeys, The Killers o Kings Of Leon-.

También puedes encuentrar una gran variedad de estilos además de los más ‘mainstream’ como son el pop y el rock. En 10 historias 10 canciones puede sonar también música clásica, electrónica, latina, bandas sonoras, heavy metal, jazz, hip hop, reggae, blues y canciones de los mejores cantautores españoles entre muchos otros estilos.

La historia detrás de la música, la historia detrás de las canciones, es el programa de radio musical favorito de mucha gente desde hace cinco años y a partir de ahora esperamos que se convierta en el programa musical favorito de todos los usuarios de www.ondacero.es.