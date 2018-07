La historia de Creation Records

En 1983 un chaval de Glasgow llamado Alan McGee decide montar en Londres con sus amigos joe foster y dick green una discográfica a la que llamaron Creation Records. En sus 16 años de vida hasta 1999 se convertiría en la discográfica más importante de la escena indie del Reino Unido lanzando las carreras de bandas tan importantes como Oasis, Primal Scream, Teenage Fanclub, Super Furry Animals, My Bloody Valentine, Jesus and The Mart Chine, Ride, The Boo Radleys o Felt entre otras. Esta es la historia de locuras, excesos, drogas y creatividad de Alan McGee y Creation Records.

10 historias 10 canciones 259

1) The Jesus and Mary Chain - Upside Down

2) Felt - Ballad Of The Band

3) The House Of Love - Destroy The Heart

4) My Bloody Valentine - Only Shallow

5) Primal Scream - Movin On Up

6) Ride - Leave Them All Behind

7) Teenage Fanclub - Sparky's Dream

8) The Boo Radleys - Wake Up Boo

9) Oasis - Wonderwall

10) Super Furry Animals - Something 4 The Weekend

Puedes ver más info de Creation Records en este árbol genealógico de todos sus grupos.

Este es el trailer del documental 'Upside Down, The Creation Story' con subtitulos en español.