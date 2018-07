Los diputados de la Asamblea de Madrid renuncian a la extra de Navidad, los socialistas para entregar el dinero a los mineros

Los grupos parlamentarios de la asamblea de Madrid han presentado un escrito a la mesa de la Diputación permanente para que se les quite la paga extra de Navidad al igual que a los funcionarios. Todos los grupos parlamentarios la han firmado menos el grupo socialista, liderado por Tomás Gómez, que han decidido entregársela a los mineros.

El escrito refleja la firma de del líder del grupo de IU Gregorio Gordo, de UPyD Luis de Velasco y de Íñigo Henrçiquez de Luna del Grupo Popular, pero no la de Tomás Gómez, líder del grupo socialista, que ha asegurado que ese dinero quiere entregárselo a los mineros por la la situación que están viviendo.

En concreto, según han explicado fuentes socialistas, ellos pretenden que este dinero no se lo quede la Institución, sino que vaya a parar al colectivo minero, por ello han presentado otro escrito diferente a la diputación permanente.

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Iñigo Henríquez de Luna, ha afirmado que la decisión es "coherente con las medidas de austeridad" que se han aprobado que los diputados, que también viven de un sueldo público, aunque sea temporalmente, también renuncien a esta paga. "No entendemos que el PSOE no haya querido estampar su firma en el mismo documento. Debe de ser que antes de firmar algo donde esté la firma del PP prefieren no hacerlo", ha añadido.

Por su parte, la diputada de IU Eulalia Vaquero ha señalado que esto ya viene dado como Organización en el Congreso de los Diputados, donde hubo un acuerdo de todos los partidos. "Respetamos el oportunismo de otros de traerlo aquí, pero ya está aprobado en el Congreso de los Diputados", ha remarcado.

Por último, el portavoz adjunto de UPyD Ramón Marcos ha explicado que renuncian ya que "lógicamente si no la van a cobrar el resto de los funcionarios", ellos "tampoco" la deben cobrar.