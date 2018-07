A Garda Civil exclarece 35 roubos en vivendas coa detención de dous ourensáns

A Garda Civil de Ourense detivo no marco da operación "JUNGHANS" a dous veciños de Ourense aos que se lles atribúen 35 roubos cometidos en vivendas habitadas das que se levaban xoias, cartos e material electrónico.

A Garda Civil de Ourense detivo no marco da operación "JUNGHANS" a dous veciños de Ourense aos que se lles atribúen 35 roubos cometidos en vivendas habitadas das que se levaban xoias, cartos e material electrónico. Según a Garda Civil o modus operandi era sempre similar, elexían vivendas en zonas ailladas, vixiaban aos propietarios e aproveitaban ausencias ou descuidos para acceder aos inmobles forzando portas e ventanas. O material roubado era vendido posteriormente no barrio ourensá de Covadonga e en establecementos de compra-venda de ouro tras lixarlles as inscripcións ás xoias. Os roubos que agora danse por exclarecidos, cometéronse nos municipios de Barbadás, Pereiro de Aguiar e Coles