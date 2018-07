Los finales de 2013

El año comenzará con drama ya éste mismo mes, con el adiós de Olivia, Walter y Peter, los protagonistas de Fringe. La producción de J. J. Abrams, Alex Krutzman y Roberto Orci se despedirá de su fiel pero escasa audiencia tras cinco temporadas en las que se ha convertido en la principal referencia en el género de la ciencia ficción en los últimos años. Las críticas han sido desiguales durante estos años, si bien Entertainment Weekly no dudó en incluirla, en este 2012, entre los 25 mejores shows de los últimos 25 años. Por su parte los premios gordos de la industria han sido esquivos a los intérpretes principales, John Noble, Anna Torv y Joshua Jackson si bien los dos primeros cuentan con un Saturn Awards por su trabajo en 2010.

En febrero el drama continúa aunque en este caso la despedida será algo más cómica, ya que se cierra definitivamente la oficina que la Dunder Mifflin Company Inc. tiene en en Scranton, The Office. Tras la marcha de Michael Scott, y después de inesperadas renovaciones, la serie de Greg Daniels, Ricky Gervais y Stephen Merchant dirá adiós a sus fans tras ocho años en antena. Uno menos de los que lleva emitiéndose también en la NBC 30 Rock, la serie protagonizada por Tina Fey y Alec Baldwin. Según declaró el jefe de la cadena, Robert Greenblatt, en los upfronts de la mayo, la serie sobre la televisión finalizará en 2013, tras ciento treinta y ocho capítulos.

Menos longeva va a ser Spartacus, que tras tres temporadas y una precuela, Starz despedirá una de sus series más internacionales, creada por Steven S. DeKnight, con menos trascendencia de la que le hubiera gustado. Al igual que Treme, que cerrará las historias de los habitantes de Nueva Orleans con cinco episodios finales, en la cuarta entrega de la serie creada por David Simon. Es probable que otra serie que llega a su cuarta temporada termine, en este caso en Showtime. The Big C dirá adiós y con ella Laura Linney se despedirá de Cathy Jamison, que tras un comienzo prometedor ha perdido fuerza por culpa de las veladas trampas médicas.

La última, y más importante, despedida que quiero comentar es el adiós del drama del momento, el de Breaking Bad. La serie que ha cambiado el color y el sabor las historias con personalidad propia se despedirá de sus numerosos y fieles fans en la segunda mitad del año. Vince Gilligan quizá tenga ya escrito el futuro de Walter White y Jesse Pinkman y dibujada en su cabeza la secuencia con la que se pondrá fin a cinco temporadas inolvidables y pensada una de esas frases que los fans no olvidan. “I´m the one who knocks.” “Say my name” “Stay out my territory”.