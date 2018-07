La FINA desestima el recurso de España por el 'gol fantasma' ante Croacia

El balón entró completamente y el juez de línea así lo determinó, pero el árbitro esloveno Boris Margeta no concedió el tanto. La Federación Española de Natación interpuso un recurso, que ha sido desestimado.

Los jugadores españoles protestan el gol que no subió al marcador / EFE

La Federación Internacional de Natación ha desestimado el recurso presentado por la delegación española de waterpolo tras la polémica surgida en la última jugada del duelo ante Croacia, que se saldó con triunfo balcánico (7-8), y que fue concedido por el juez de línea en los Juegos Olímpicos de Londres. El motivo se reduce a que la FINA no tiene potestad para rearbitrar un partido ni para modificar el resultado de una acta si ésta ya se ha firmado. Algo que ocurrió instantes después de la conclusión del choque.

El partido, que llegó a los segundos finales con 7-8 para los croatas, pudo haber cambiado de signo si el árbitro principal, el esloveno Noris Margeta, no hubiera hecho caso omiso a la decisión de su juez de línea, quien concedió el gol del hispano-cubano Iván Pérez, que se retira tras la cita olímpica. España, con su seleccionador Rafa Aguilar a la cabeza, protestó sin suerte para conseguir cambiar la decisión.

De esta forma, España se queda con la derrota aunque la delegación nacional no descarta acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para recurrir la sentencia. Las imágenes revelan cómo el balón de Pérez superó la línea de gol. No obstante, tantos los jugadores como miembros de la delegación española de waterpolo no confiaban en que se cambiara la decisión arbitral, como expresaba el seleccionador español, Rafa Aguilar, a Onda Cero.