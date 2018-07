Ferrer vence a Pospisil, a los nervios... y a la lluvia

David Ferrer, cabeza de serie número cuatro, ha derrotado por un doble 6-4 al canadiense Vasek Pospisil en su debut en el torneo individual de los Juegos de Londres, que se disputa en el All England Club de Wimbledon. El español venció a la lluvia y a los nervios de su estreno olímpico, pues el partido arrancó 2 horas y 45 minutos después de lo programado. Además, fue suspendido debido a la tradicional lluvia de la capital británica.

Se soltó los nervios el tenista de Jávea después de ganar la primera manga ante un Pospisil que, a pesar de disfrutar de una 'wild card' de la ITF, le dio algún problema con su potente saque (hasta 207 kilómetros hora) y los errores no forzados del español. Pronto, en el tercer juego (2-1), rompió Ferrer el saque de su espigado rival, al que movía de un lado a otro de la pista bajo el plomizo cielo de Wimbledon.

Con sus padres en la grada junto al presidente Escañuela, el capitan Alex Correta y su compañero de la Davis Marcel Granollers, una nueva ruptura de saque le permitió a Ferrer gritar el "vamos" típico del ausente Nadal por adjudicarse el primer set (6-4). Entonces apareció de nuevo el agua para suspender el partido, con 0-0 e iguales, tras 45 minutos, en el inicio del segundo set.

Una vez reanudado, David Ferrer tuvo más dificultades de las esperadas. Las sensaciones eran buenas. En un arranque sorprendente, se colocó 5-2 por encima del canadiense. Consiguió remontar Vasek Pospisil hasta el 5-4, para pelear por el partido hasta el final. Finalmente, David Ferrer cerró el segundo y definitivo set con un 6-4.

Como el español, también Novak Djokovic ha tenido que hacer frente a las inclemencias meteorológicas, a los retrasos, parones... para superar al italiano Fabio Fognini (6-7(7), 6-2 y 6-2, en una hora y 52 minutos). El serbio volvía al mismo escenario en el que este mes de julio dejó escapar el número de uno del mundo en favor del suizo Roger Federer, así como la oportunidad de sumar seis Grand Slam en su carrera y su segundo Wimbledon consecutivo.

Por su parte, la gran esperanza local, Andy Murray, tercer favorito, ha impuesto su solidez ante el suizo Stanislas Wawrinka (6-3 y 6-3). El escocés jamás cedió su saque; solo en dos ocasiones, uno por set, estuvo amenazado por el resto del rival, que no llegó a aprovechar la ventaja y equilibrar el partido. Murray, que tardó una hora y media en echar por tierra la fortaleza del helvético, pretende convertirse en el primer británico en colgarse un metal en tenis desde que Tim Henman y Neil Broad lograran la plata en Atlanta 1996.

Ferrer lamenta los problemas de organización

En un día cargado de retrasos e interrupciones, los tenistas apenas han contado con facilidades del evento, una circunstancia que añade los contratiempos ya habituales desde el inicio del torneo. Por eso, Ferrer ha decidido hablar alto y claro: "Hay muchas horas muertas y la organización en los Juegos Olímpicos es diferente en Wimbledon y aquí, al ser todo nuevo, no es fácil".

"He tenido que llamar a mi fisioterapeuta para que me hiciera un plato de pasta"

Ferrer ha destacado lo complicado que le ha resultado conseguir un plato de pasta tras demorarse su partido a causa de la lluvia. "En relación a la comida, no hay pasta antes de las 11.30. He tenido que llamar a Luis Badal, el fisioterapeuta que está en la casa que la Federación ha alquilado aquí cerca para que me hiciera un plato de pasta", ha relatado.

"Además no hay comunicación de cuándo vas a jugar exactamente. Por si puedes ir calentar un poco antes o no. También con los marcadores, solo hay una pantalla", ha agregado. "Es mucho más difícil todo. Te ponen pegas para poder comer en el vestuario. Pocas facilidades, la verdad", ha dicho Ferrer.

Estos contratiempos se han sumado a las dificultades a causa de la lluvia. "No ha sido fácil. Parábamos y volvíamos. Ya sabemos cómo va esto en Londres. Empecé nervioso. Me costó arrancar y en el segundo set jugué mas tranquilo y jugué mejor", ha dicho el español tras su primera victoria olímpica. "Sí, porque perdí en Pekín en primera ronda y bueno, ahora nos hemos superado", ha aclarado.