Feliciano López y David Ferrer se instalan en octavos

David Ferrer y Feliciano López ha sellado su pase a octavos de final del torneo individual de los Juegos Olímpicos de Londres después de superar al esloveno Blaz Kavcic y al argentino Juan Mónaco, respectivamente. En cambio, en el cuadro femenino, ya no quedan españolas tras la eliminación de María josé Martínez.

Ferrer se ha impuesto (6-2, 6-2) al esloveno Blaz Kavcic, con lo que se medirá al japonés Kei Nishikori por un puesto entre los ocho mejores. El número uno de la 'Armada' española volvió a superar su partido sin complicaciones. Se mantuvo cauteloso en el comienzo, esperando su oportunidad para atacar. Así, tras un comienzo igualado el tenista de Jávea rompió el saque de su rival en el sexto juego, para hacerlo de nuevo en la siguiente oportunidad y sumar así el primer set al resto (6-2).

Tras el primer paso, Ferrer salió al segundo acto con la misión de cerrar el partido por la vía rápida. Sin embargo y a pesar de los errores no forzados del esloveno, Kavcic se agarró a la hierba inglesa para salvar hasta tres bolas de rotura en su primer saque, que Ferrer no supo convertir. El 'perdón' del español dio algo de alas al esloveno y obligó al español a emplearse a fondo para no descuidar un partido en principio encaminado. Así, en la siguiente ocasión que tuvo no perdonó, y el alicantino sumó una rotura definitiva para sentenciar el partido. Kavcic terminó entregando la toalla de nuevo con su saque y Ferrer, con otro 6-2 al resto, selló su pase a tercera ronda.

Por su parte, 'Feli' ha vencido a Juan Mónaco (6-4, 6-4) en un duelo en el que el toledano fue capaz de cambiar el rumbo del partido para remontar en el primer set e imponerse en el segundo. Ahora, 'Feli' se verá las caras con el francés Jo-Wilfried Tsonga por un hueco en los cuartos de final de la cita olímpica, donde ya está clasificado en la categoría de dobles junto a David Ferrer.

El tenista toledano no tuvo un buen inicio en el All England Club, pero fue capaz de meterse en el partido y apartar de Londres al cabeza de serie número nueve. Y es que Feliciano tuvo que rehacerse en el primer set tras comenzar fuera del partido. Mónaco se hizo con una cómoda y temprana ventaja que sin embargo 'Feli' fue capaz de remontar para sumar la primer manga. Tras ir 4-1 por debajo, el tenista español cambió la dinámica del set y con confianza en los peloteos dio la vuelta al marcador para colocar un psicológico 6-4.

A continuación, Feliciano siguió en la buena línea, concentrado y metido en el partido, confió en su peloteo y minimizó errores. En cambio, Mónaco, afectado y desquiciado tras dejar escapar el primer acto, perdió su saque en el quinto juego, dejando en bandeja el triunfo español. Sin caer en las prisas, Feliciano aseguró su saque para plantarse en la tercera ronda de los Juegos.

En cambio, en el cuadro femenino, María José Martínez ha caído en segunda ronda ante la favorita número uno, la bielorrusa Victoria Azarenka, en dos sets (6-1, 6-2), con lo que España se queda sin representación femenina.

Además, Anabel Medina y Arantxa Parra han caído en primera ronda del torneo de dobles tras perder en dos sets ante las italianas Flavia Penneta y Francesca Schiavone por 7-6(4) y 6-4. El partido que se tuvo que suspender este lunes por falta de luz, se reanudó con un 'break' a favor de las españolas con 5-3, que sin embargo, no pudieron rematar y las italianas se llevaron el primer set en la 'muerte súbita'.

El segundo set parecía que iba a remontar el dúo español, ya que nada más comenzar el parcial rompieron el saque rival. Las italianas lo siguieron intentando y recuperaron el saque perdido con 3-3 en el marcador y cuando todo parecía encaminarse a un nuevo 'tie-break', Schiavone y Penneta rompieron el saque con 4-4 y se llevaron el set por un definitivo 6-4.