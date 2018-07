España será el destino de vacaciones de muchos europeos...

Lo que parece que está claro es que los españoles viajaremos un año más prioritariamente dentro de nuestro país, aunque alguno haga alguna escapada a otros países de Europa, aunque el destino que seguirá despertando nuestro interés en EE.UU, con Nueva York a la cabeza, según Barceló Viajes. Pues ¡qué bien!, porque ya teníamos unas buenas previsiones oficiales hechas por el Ministro Soria en la entrega de las ‘Q de Calidad’ donde resaltó una mayor colaboración público-privada, además de que la Plataforma STEEP de Segittur ya está a punto y en unos días el Ministro Soria presentará la nueva versión de la Web de Turismo de España donde directamente podremos informarnos, reservar y casi todo lo que en viajes se nos antoje.



Aunque si quieren que les diga la verdad, estaba pensando yo esta mañana que si sus señorías de la Administración de Justicia y los señores Diputados y Congresistas viajaran en avión por España y, especialmente, a Madrid todas las semanas en clase Turista, esos dos millones de españoles que no pueden dar un desayuno como es debido a sus hijos lo podrían hacer, -total ahora en los nuevos aviones, no nos separa ni la cortina de antaño- y además ahora que una compañía (de cuyo nombre, perdonen, no puedo acordarme) está supuestamente intentado cobrarnos a todos 8€ por traer una ensaimada de Mallorca o una tarta de Santiago, no nos separa casi nada. Claro que si los amigos del Fútbol pagaran los 1.700 millones de euros que deben, no haría falta pensar en rebajar las pensiones a los mayores - que son los más necesitados- en unos años, como tienen pensado hacer los señores del Gobierno, algo que nuestro Señor no consentirá claro.



Pero sigamos con el turismo, ya que esto como saben es una “pasión” que ha calado en los ciudadanos del mundo y que ya no tiene vuelta atrás. Así que sigamos trabajando por la primacía de la oferta de Turismo Interior (ayer se lo contábamos, en la Provincia de Huesca, concretamente en la Comarca de la Hoya en Huesca ha crecido el pasado año un 11%) y esta vez con la ayuda de la Administración Turística del Estado en materia de Promoción y apoyo a la innovación y así habremos avanzado para ser líderes también en este segmento a medio y largo plazo. Por ejemplo, la provincia Soria ha presentado esta semana en Barcelona sus excelencias turísticas con el Presidente de la Diputación, Antonio Pardo, a la cabeza, que destacó, además de su Patrimonio y su gastronomía, su riqueza natural. Riqueza que les ha llevado a la reciente ampliación del GR-86 en más de 170 Km., lo que configura una completísima Red de Senderos de 900 Km., así que nos da la impresión de que ese mensaje de diversificar la oferta turística de nuestros pueblos y ciudades debemos cambiarlo por la de calidad e innovación, para seguir avanzando, de hecho, el viernes pasado el Vicepresidente del Grupo Hotelero Meliá, empresario realista donde los haya, auguraba un verano un poco mejor en el turismo vacacional que el 2012, de hecho el tráfico aéreo internacional crece un 5%.