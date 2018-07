Dios nos asista

Yo lo que más lamento sin ánimo de especular es que a alguien le faltó la sensibilidad a la hora de decidir subir esos dos puntos el IVA TURÍSTICO. Dice el Ministro Soria en una entrevista que publica hoy EL MUNDO hubiera sido peor si se hubiera pasado del tipo reducido al normal”.

Algunos piensan que es de los males el menor, algunos medios escriben o lo dicen lo mismo, que se conforman porque por lo menos han dejado a la única Industria que crece y proporciona empleo en el país en el grupo de IVA reducido, y lo dicen a pesar de todos sabemos que al Turismo no se le debe tocar porque es junto a las exportaciones lo único que funciona en este país, vamos a ver que pasa cuando llegue septiembre, que es cuando se aplicará el IVA, (no está claro si el del turismo también) porque si se hace en plena temporada alta, y en septiembre también hacen vacaciones aquellos que han trabajado en agosto las empresas deberían asumir pérdidas (o hacer lo que hicieron dos compañías de Low Cost de cuyo nombre no quiero acordarme, -al menos de una de ellas- con las tasas aeroportuarias, que sin participarlo a los viajeros les cargaron la subida en la tarjeta de crédito con la que habían pagado el billete en su día”, y es que algunos nos hemos vuelto “frikis”, o ya lo éramos antes de que llegara esta situación. Total, que por no decirles uno por uno todos los que se han manifestado en contra de esta decisión del Gobierno, les diré que empezando por el Consejo de Turismo de la CEOE, pasando por la Mesa del Turismo, la CEHAT, Exceltur, etc…

Conclusiones de este último, que la caída del turismo a final de este año debido a esta subida puede llegar a menos un 1.5%, o lo que es lo mismo 2000 millones de €, y cerca de 20.000 empleos, algo de lo que habíamos huido desde el 2009. Las previsiones de los empresarios turísticos es que la facturación disminuya sobre el 46%. Lo miremos por donde lo miremos “tenemos que llorar”, aunque a mí no me gustaría “que los árboles no me dejen ver el bosque”, y deje de recordarles que Cataluña ha subido en viajeros y en ingresos por turismo, el Aeropuerto del Prat a operado casi 16.5 de pasajeros en el primer semestre del año, un 3.5% más que el pasado 2011, y que junto a Cataluña, Andalucía, la Comunidad Valencia y Baleares son las comunidades autónomas que más viajeros esperan este verano. De la privatización de Renfe para el 2013 además de las novedades para los viajeros que utilizan el tren, incluido el Ave, hablaremos la próxima semana.