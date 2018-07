Desintoxicación Vacacional

Para envejecer bien hay que, de vez en cuando, resetearse. Volver a arrancar la maquina no sin antes limpiar sus engranajes para eliminar las toxinas que hemos acumulado.

Victoria Baras naturópata, terapeuta bioenergética y experta en nutrición ortomolecular en su libro Antiaging Natural recomienda tres gestos fundamentales para volver a ponernos a tono: Reducir el azúcar; Evitar el estreñimiento; Y tomar un suplemento para mejorar la flora intestinal. Porque si controlas el azúcar, además de adelgazar, verás como el estado de tu piel mejora ya que el azúcar deteriora el colágeno, al igual que ir al baño cada día y repoblar la flora con cepas de bacterias autóctonas, es fundamental para vernos bien y sentirnos mejor.

Cumplimos años y eso significa que nos hacemos mayores pero no por eso nos debemos vernos y/o sentirnos viejos. El concepto Antiaging nació en Estados Unidos para darle nombre a esa posibilidad de ralentizar el envejecimiento biológico respecto a la edad cronológica que es lo que intentamos en 30ytantos.

Sabemos que los radicales libres son los que descomponen las fibras de colágeno y elastina de las capas profundas de la piel. Que con la edad producimos menos colágeno, que perdemos agua y que por eso aparecen las arrugas.

No que no sabemos es que el propio cuerpo fabrica anti-radicales que se encargan de mantener a raya estos peligrosos oxidantes… pero no son suficientes. Por eso un protocolo de Antiaging Natural te va a ser de gran utilidad para saber qué nutrientes tomar, para revitalizar y regenerar tus células. Ciruelas, uvas pasas, arándanos, moras, frambuesas y cerezas son las frutas que mas protegen porque son las que mas radicales libres absorben. Otros alimentos que no pueden faltar en la dieta antioxidante de Victoria Baras es el pescado azul, coles, melón, cítricos, acelgas, espinacas, lechugas, pimientos, perejil, albaricoques, brécoles… frutas, sobre todo las de pigmentación oscura, insisto, que son las reinas antioxidantes. Los antiguos hablaban de cuatro básicos para mantenerse sano: ajo, cebolla, limón y miel. Pero como puedes ver, hay muchos más. Podemos vivir cien años… la cuestión es ¿cómo queremos vivirlos? En tu mano está envejecer bien.



Mil besos