Cristina Cifuentes: ‘No tengo miedo. De ninguna manera se va a ocupar el Congreso’

Acerca del altercado de ayer en el estadio del Rayo Vallecano, cuenta que la policía está investigando para ver si se puede determinar quién es el culpable del sabotaje, donde había 57 focos con los cables cortados y 12 regletas con los fusibles reventados.

De cara al día de mañana, tendrán lugar cinco marchas que concluirán en el Congreso de los Diputados, con intención de ‘tomarlo’; afirma que no tiene miedo de lo que pueda ocurrir y que de ninguna de las maneras se ocupará el Congreso.

Añade que las manifestaciones en Madrid son una costumbre lamentable, por la gran cantidad de ellas que hay. Sobre cuestiones internas del PP, tras la dimisión de Esperanza Aguirre y su sonado nombre para el puesto, explica que ‘las personas que me conocen saben que no me he postulado para ningún puesto, me limito a hacer mi trabajo’