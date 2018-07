COLOMER SE PRONUNCIA

Hoy Colomer ha declinado pronunciarse sobre el tema Juan María Calles, ha dicho “que no va a declarar sobre ciudadanos y personas que no son de su partido”, ha sonado a aquel “Javier Moliner, quien es ese? No le conozco” tan sonado de Carlos Fabra.

Está claro que la situación de crisis explotando por la denuncia a Calles tras triplicar la tasa de alcoholemia, una situación reprobable para Calles o para el juez sustituto de Nules que ha sido condenado a 8 meses sin carnet de conducir y el pago de una multa de 1.200 euros tras dar positivo en un control de alcoholemia en Benicàssim. Es cierto que las personas que están en lo público deben presentar ejemplaridad y en esto se ha medido a todos por el mismo rasero.

Pero la situación de concejal no adscrito de Juan María Calles ha generado mucho malestar en el seno del PSOE y también entre los grupos del ayuntamiento de Castellón, a la espera de conocer el informe de la secretaria sobre la situación legal en la que se queda Juan María Calles, su remuneración y capacidad para intervenir en los plenos, que podrían convertirse en una foro de máxima expectación.