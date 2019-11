Carlos Latre saluda a los usuarios de ondacero.es

Carlos Latre ha respondido a las preguntas de los oyentes en ondacero.es. Dónde irá con su espectáculo 'Yes we Spain is Different', qué personajes le cuesta más hacer o con cuáles se siente más cómodo. Además, sus mejores personajes mandan un saludo a los usuarios de ondacero.es

Isabel Bravo: Hoy, miércoles 29, tendré la oportunidad de verte de nuevo en el teatro.Seguro que es otro éxito. Te queda imitar a Herrera y a Rosana. ¿ Tienes algún personaje que se te resista ? Besos.

¡Gracias por tu comentario! y gracias por venir al COMPAC Gran vía. UY, personajes que me quedan por imitar...¡¡MILES!! Herrera o Rosana, que no me salen...y miles y miles de voces...¡es un reto!

Cavandhi: Hola. Encantada de saludar a un crack como tú.Venga vamos con la pregunta: ¿Cuál es tu mejor defecto y tu peor virtud?

¡Gracias por tu comentario! ¿¿mi mejor defecto?? Supongo que la inquietud...siempre estoy pensando que es lo siguiente que voy a hacer, cuales son los retos a realizar...¿mi peor virtud?No lo sé...no sabría contestar a eso...virtud...hay una que me enorgullece mucho...el trabajo, muchas ganas de hacer cosas y aprender.

Patricia: ¿Qué es lo que mas te gusta de tu trabajo?

¡Gracias por tu comentario! El contacto directo con el público, el cariño de la gente, el conocer gente maravillosa. Soy un privilegiado.

Abelino: ¿De qué equipo eres?

¡Gracias por tu comentario! SoY un amante del FUTBOL EN mAYUSCULAS...

Marta: Has trabajado en programas a nivel nacional y en otros territoriales como Polonia. ¿Crees que el humor catalán es diferente del madrileño o el vasco? ¿Se ríen de otras cosas según donde hagas el espectáculo?

¡Gracias por tu comentario! El humos es diferente en cada comunidad, el público es diferente...lo estamos comprobando con la gira "YESWESPAINISIDFFERENT", pero lo que está claro es que la gente tiene ganas de pasar un buen rato.

Jose: ¿cuando vienes a Lleida con tu espectáculo?

¡Gracias por tu comentario! Estaremos en lleida el 16 d JUNIO . ¡Te espero!

Toda la info en http://www.carloslatre.com/pages/yeswespain

Toño : ¿Hasta cuando estás en Madrid? Porque nos gustaría ir ha verte pero no podemos por temas económicos y mi marido le gusta mucho escucharte y a mi también eres muy bueno

¡GRACIAS POR TU COMENTARIO!Hasta el 1 de ABRIL en el compac gran vía!! te espero.

Cristina: ¿Cuál es el personaje que más te gusta imitar? ¿Podemos saludarte a la salida del teatro en Madrid?

¡GRACIAS POR TU COMENTARIO! Claro que podéis saludarme. Siempre intento saludar a los amigos que vienen al teatro. El personaje que me gusta imitar...uff, difícil...Iniesta, Boris, Shakira, Manolo Gª...¡¡muchos!!

José Luis Antolín: Me gustaría saber cuando vas a actuar la próxima vez en Madrid, cuando vi tu cartel de esta actuación y quise comprar entradas ya no quedaban, es que yo las quiero de primera fila en sabado o domingo. tengo muchas ganas de verte,te oigo todas las semanas, un saludo.Avisame con mucho tiempo, gracias

¡GRACIAS POR TU COMENTARIO! Te recomiendo que vengas, aunque no sea en primera fila...se ve perfectamente dsd cualquier punto del teatro y lo pasarás en Grande. ¡¡Te espero!!

Juan: Hola carlos mi pregunta es si vendras a Elda para deleitarnos con tu espectaculo un saludo de un admirador

¡GRACIAS POR TU COMENTARIO!Seguimos cerrando fechas para el show por toda España. Te recomiendo que sigas atento/a a http://www.carloslatre.com para seguir toda la INFO de la gira.

Veronica: Carlos, ¿Qué querias ser de mayor cuando eras niño? ¡Enhorabuena por tantos éxitos!

¡GRACIAS POR TU COMENTARIO! De pequeño quería ser todo lo que aparecía por casa. Si venía el médico, médico, el carpintero, carpintero...con el tiempo me he dado cuenta de que quería ser TODOS...¡actor!

Sonia Martinez: ¿Alguna vez entre tanto imitar a otros, se te ha olvidado quien eres tú y has seguido imitando a alguien cuando no tocaba?

JJJIiii, ¡GRACIAS POR TU COMENTARIO! Cuando acabo el show necesito un tiempo de "despresurización de la cabina" para volver a ser yo...tengo demasiados personajes dentro...

Paco aguilar: ¿Cómo se compagina la vida personal con la laboral teniendo en cuenta la cantidad de trabajo que tienes?

¡GRACIAS POR TU COMENTARIO! ¡¡Con una gran ORGANIZACIÓN!! Me he vuelto muy disciplinado en horarios, comidas y eso te ayuda a aprovechar al máximo el tiempo. ¡¡Y el que es para la FAMILIA O AMIGOS es SOLO para ellos!!

Alex Garcia: ¿Nunca jamás te has planteado donar tus cuerdas vocales a la ciencia.. para que los mejores cientificos del mundo descubran de una vez como lo haces? Porque en serio.. eres muy grande! ¿Cuanto tiempo le dedicas a entrenar tus voces?

¡GRACIAS POR TU COMENTARIO! Jajaja Aunque hay un secreto en mis cuerdas vocales, no creo que mis cuerdas sean diferentes a las de otra persona...lo importante es trabajarlas, echarle horas, ilusión y esfuerzo...

JAVIER: Hace años trabajó junto a Figuerola y Capitan, creo que en RNE, y desde entonces creo que evolucionó su humor y su forma de afrontar cada personaje, en qué medida le sirvió trabajar con ellos para "repentizar"(improvisar) como hace ahora y hablar de la misma manera que lo hace cada personaje. cuanto se aprende de trabajar con maestros aun siendo un maestro de lo suyo como lo es actualmente.

¡GRACIAS POR TU COMENTARIO! Guardo un recuerdo imborrable de mi etapa junto a los maestros Capitán y Figuerola. ¡¡Aprendí MUCHO de ellos!! Y me acuerdo muchísmo de los momento impagables Junto a Julio César Iglesias en aquel "corral de la Pocha".

Judith: Quiero que Carlos me convenz para ir a ver "Yes, we Spain is different" en vez de ir al cine cuatro veces. Besos Pd: iré a verte... si me convences.

JAJJAJA ¡GRACIAS POR TU COMENTARIO! Creo que tienes que venir porque vas a ver algo "diferente". Una obra de teatro con 100 personajes, un sólo actor, risas, canciones...creo que es buena combinación...¡¡TE ESPERO!

Jaime: Enhorabuena por tu éxito. ¿Cuando imitas al Rey, temes que en algún momento de tu vida, te de una colleja como a J.A. Lobato?

¡GRACIAS POR TU COMENTARIO!No creo que el Rey me diera una colleja y...si lo hiciera, sería cariñosa...Me cae muy bien el Rey y es un personaje con el que me divierto..desprende buen rollo.

Juan: Como humorista que eres, ¿no crees que las series y películas de humor están menos valoradas que el drama?

¡GRACIAS POR TU COMENTARIO!El HUMOR en general está menos valorada que el drama. Parece que sea mas difícil hacer llorar que reír, pero te aseguro que no es así...Espero q algún día cambie esa idea.

Iñigo: ¿Tú vida es un "chiste"?Yá te queda espacio para tí o vas de la TV a la radio y de ahí,a los escenarios?

¡GRACIAS POR TU COMENTARIO!Mi vida es GRACIOSA, SIMPÁTICA...y te pasan cosas de chiste, te lo aseguro. ¿¿Tiempo?? ¡¡Si te organizas hay tiempo PARA TODO!!

Adrián: ¿Qué te parece tu experiencia en Crackovia haciendo de Messi? ¿No crees que deberías ponerle la voz a Pep Guardiola, Mourinho o alguno mas? Estaría muy bien. Un abrazo

¡GRACIAS POR TU COMENTARIO! Crackovia es GENIAL. Me lo paso en grande allí. Los demás personajes...mis compañeros Pep Plaza, Jordi Rios o Toni Albà, entre otros...¡¡son inmejorables!!

Roger Manel: Actualmente ¿tienes algún reto?

¡GRACIAS POR TU COMENTARIO!¡¡Tengo tantos!! Lo que no tengo es tiempo para intentar realizarlos!!

MIGUEL: PORQUE HAS CAMBIADO LA IMITACIÓN DE JAIME PEÑAFIEL, PONIENDOLE ESA VOZ DE ULTRATUMBA.

NO LE ACABO DE VER EL CHISTE. SOY UN FIEL SEGUIDOR TUYO.

JAJAJ ¡GRACIAS POR TU COMENTARIO! sabes que Jaime se altera un poco con el tema "Letizia" y el llevarlo al extremo...¡¡funciona!!

LIDIA: Hola Carlos, eres un genio y me encantaría verte en directo. ¿Para cuando vienes a Las Palmas? ¿Tienes fecha ya??

¡GRACIAS POR TU COMENTARIO!Estamos intentando llegar a TODA ESPAÑA con a gira. Sigue atento/a a http://www.carloslatre.com ...os informaremos de todo!!

Cris: ¿Qué personaje de los que imitas te resulta más difícil ó necesitas más concentración ? ¿ Cual el más fácil? Te ví en el teatro Coliseum el ultimo dia que representaste la obra en Barcelona y me encantó. Eres genial. Cris.

¡GRACIAS POR TU COMENTARIO!El más "fácil" a nivel técnico quizás sea INIESTA. El más difícil...Gallardón, Shakira, Jorge Lorenzo...muchos!!!

Maria victoria: ¿En que fechas, vienes con el con el espectáculo a Málaga, gracias y muchos besos

¡GRACIAS POR TU COMENTARIO!Estaremos en Málaga En JUNIO, en el CERVANTES. Ya tienes las entradas en http://www.carloslatre.com . Te espero!!

Petra Valero: ¿ Te arrepientes de haber dado vida a algún personaje ? ¿ Volverías a hacer de Ylenia ? Eres un buen profesional, pero aquella noche de Cronicas, me sentí herida y pareció de pésimo gusto. Aun no lo he olvidado! Por lo demás: ¡Genial!

¡GRACIAS POR TU COMENTARIO! Nunca he hecho de YLENIA. Y no creo que lo hiciera... Pero no me arrepiento de todos y cada uno de los personajes que he hecho, de todos he aprendido muchísimo.

Cristina: Gracias¡¡ te esperaremos a la salida del teatro para hacernos una foto. Gracias por hacernos reir. A mi los que mas me gustan Boris y Peñafiel

¡GRACIAS POR TU COMENTARIO y gracias por tu cariño!!

Mª CARMEN PLAZA: Hola Carlos. Voy a Madrid el fin de semana del 17 y 18 de marzo y me gustaría ir a verte pero tengo una niña de 5 años y no se si aguantará bien el espectaculo, tu que me aconsejas????

¡GRACIAS POR TU COMENTARIO! Mi hija Candela tiene 5 años y se lo pasa en grande cada vez que viene, te recomiendo que la traigas. Hay música, bailes, mucho color...a los niños les encanta!!

GRACIAS TODOS POR VUESTRO CARIÑO. LO HE PASADO EN GRANDE CON VOSOTROS. HASTA PRONTO Y NOS ENCONTRAMOS HASTA EL 1 DE ABRIL EN EL COMPAC GRAN VÍA Y DESPUÉS EN EL RESTO DE ESPAÑA. ;))