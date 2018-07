Canciones sobre Whisky

10 historias 10 canciones 251

con la colaboración de @isma_sanchez

1) Thin Lizzy - Whiskey In The Jar

2) The Doors - Alabam Song (Whisky Bar)

3) Danny Doyle - Whiskey On A Sunday

4) Fito y Fitipaldis - Whisky Barato

5) Lynyrd Skynyrd - Whiskey Rock-A-Roller

6) The Dubliners - Nancy Whiskey

7) John Lee Hooker - One Bourbon, One Scotch, One Beer

8) ACDC - Whiskey On The Rocks

9) Violadores del Verso - Balantains

10) The Pogues - Streams Of Whiskey