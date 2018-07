Canciones sobre muros

10 historias 10 canciones 247

1) Oasis - Wonderwall

2) Michael Jackson - Off The Wall

3) Mike Oldfield - Shadow On The Wal

l4) Radiohead - Climbing Up The Walls

5) Russian Red - Just Like A Wal

6) Pink Floyd - Another Brick In The Wall

7) Tom Petty - Walls

8) Suzanne Vega - Marlene On The Wall

9) Style Council - Walls Come Tumbling Down

10) Serj Tankian - Empty Walls

- Bonus Track -

Tracy Chapman - Behind The Wall