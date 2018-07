Canciones sobre el invierno

10 historias 10 canciones 253

(con la colaboración de Ana Rojo)

Vivaldi - Invierno

1) Darlene Love - Winter Wonderland

2) Simon and Garfunkel - Hazy Shade Of Winter

3) Gwen Stefani - Early Winter

4) Mumford and Sons - Winter Winds

5) The Rolling Stones - Winter

6) Fleet Foxes - White Winter Hymnal

7) Neil Young - Winterlong

8) Enya - Trains and Winter Rains

9) Belle and Sebastian - Winter Wooksie

10) Queen - A Winter's Tale

- Bonus Track -

Leonard Cohen - Winter Lady

