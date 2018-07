Las canciones de los Blues Brothers

10 historias 10 canciones 222

con la colaboración de Andrés Rojo

Blues Brothers - Can't Turn You Loose

1) The Blues Brothers - She Caught The Katy

2) James Brown - The Old Landmark

3) The Blues Brothers - Peter Gun Theme

4) John Lee Hooker - Boom Boom

5) The Blues Brothers + Aretha Franklin - Think

6) The Blues Brothers + Ray Charles - Shake A Tail Feather

7) The Blues Brothers - Rawhide

8) The Blues Brothers - Everybody Needs Somebody To Love

9) The Blues Brothers - Sweet Home Chicago

10) The Blues Brothers - Jailhouse Rock

Si quieres escuchar mis 200 primeros programas visita www.10historias10canciones.com