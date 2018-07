Canciones sobre besos

10 historias 10 canciones 260

con la colaboración de Blanca Valdés

Duke Ellington - Prelude To A Kiss

1) The Crystals - Then He Kissed Me

2) Seal - Kiss From A Rose

3) The Shins - Kissing The Lipless

4) Faith Hill - This Kiss

5) Leonard Cohen - A Thousand Kisses Deep

6) Prince - Kiss

7) Cher - The Shoop Shoop Song (It's In His Kiss)

8) George Michael - Kissing A Fool

9) Red Hot Chilli Peppers - Suck My Kiss

10) Pearl Jam - Last Kiss

- Bonus Track -

Mel Carter - Hold Me, Thrill Me, Kiss Me