Bienvenidos a Atlantic City

Atlantic City, años 20. La ley seca impera en todo el país y la cabeza visible de la política de la ciudad es Nucky Thompson, un hombre ambicioso que se codea, con la misma facilidad, con altos cargos y gangsters. A su alrededor, hombres que tratan de cumplir la ley y otros que tratan de sacar provecho de ella, mujeres deseosas por complacer los deseos del todopoderoso alcalde, esposas dispuestas a romper moldes y jóvenes que regresan de la Guerra con cumplir sus aspiraciones. Los amigos y los enemigos conviven en torno a una desdibujada línea que cualquiera de ellos podría cruzar si los favores no son los necesarios, las reglas no escritas se rompen o simplemente las cosas no marchan como uno espera.

Como ya hiciera con sus películas más míticas como Uno de los Nuestros y Casino, Scorsese se adentra en las entrañas de la corrupción política y las mafias en una época convulsa para los Estados Unidos. Con Terence Winter a cargo de la adaptación, Boardwalk Empire se inspira en la vida de Enoch Johnson, un influyente político en la primera mitad del siglo XX en Atlantic City y el libro Boardwalk Empire: The Birth, Hight Times and Corruption of Atlantic City de Nelson Johnson. La recreación de la época en la que se sitúa la acción es uno de los grandes valores de la serie, ya que Scorsese no escatimó gastos y contó con un gran número de extras y el trabajo del estudio de efectos especiales Brainstorm Digital, que realizó una labor impecable a la hora de reconstruir el Atlantic City de hace casi cien años.

Otra de las virtudes de Boardwalk Empire, que recientemente ha renovado por una cuarta temporada, es su reparto, formado por actores conocidos de la gran pantalla y otros menos habituales que se han servido de la repercusión de la serie para darse a conocer en todo el mundo. Y sí no que se lo digan a la portada de Playboy de este mes. Menos carnal fue el premio que se llevó en los Globos de Oro de 2011 Steve Buscemi, responsable de dar vida a Nucky, que se impuso a Jon Hamm, Hugh Laurie y Bryan Cranston entre otros. Algo que no pudo hacer Kelly MacDonald, que está fantástica en el papel de Margaret Schroeder, que finalmente no se hizo con el premio. Stephen Graham como el joven Al Capone, Michael K. Williams, Omar para los amantes de The Wire, como mandamás del barrio afroamericano de la ciudad y Michael Shannon como el anodino agenete del Departamento del Tesoro, son otras de las interpretaciones que hacen de Boardwalk Empire una gran serie que no os podéis perder.