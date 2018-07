La bandera española ondea en la Villa Olímpica

Muchos deportistas no han querido perderse este gesto simbólico que inaugura de forma oficiosa su participación en Londres 2012. Entre ellos, el capitán del equipo de balonmano, José Javier Hombrados, el tirador Alberto Fernández y el jugador de hockey sobre hierba Pol Amat.

Los deportistas españoles no se han perdido detalle del espectáculo / EFE

La bandera de España ya ondea desde en la Villa de deportistas del Parque Olímpico de los Juegos de Londres. La ceremonia del izado de la enseña nacional ha estado presidida por la infanta doña Pilar de Borbón y los presidentes del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, y del Consejo Superior de Deportes (CSD), Miguel Cardenal.

El acto se ha desarrollado dentro de un espectáculo de teatro y saltimbanquis en el que se elevaron las banderas de España, Israel, Senegal y Suiza en la Zona Internacional de la Villa Olímpica. Han acudido numerosos presidentes y representantes de las federaciones españolas que ya han llegado a la capital británica, así gran cantidad de deportistas.

El alcalde de la Villa Olímpica, Charles Allen, ha entregado de forma simbólica las llaves al Jefe de Misión de la Delegación española, el exatleta Cayetano Cornet, quien, a su vez, le ha regalado un toro de bronce, de igual forma que hizo hace cuatro años en los Juegos de Pekín. Allen ha deseado, además, la mejor de las suertes a todos los deportistas españoles.

Asimismo, se han interpretado las notas del himno nacional, tras las que llegaron los vítores de los animados deportistas españoles, entre ellos el capitán del equipo de balonmano, José Javier Hombrados, el tirador Alberto Fernández y el jugador de hockey sobre hierba Pol Amat. Todos han expresado su deseo de que la competición arranque lo antes posible y algunos han lamentado no poder estar presentes en la ceremonia de inauguración de este próximo viernes.

La entrega del equipo español

La Infanta Pilar de Borbón ha mandado ánimos al equipo español. "Hay que pensar que hay un nivel tan alto en todos los deportes que hace que todo sea muy difícil, pero la gran ventaja del equipo español es que siempre da todo lo que tiene dentro", ha afirmado. "De cualquier forma hay que esperar lo mejor, porque tenemos una maravilla de deportistas que siempre entregan su alma", ha añadido.

"Me gusta muchísimo la gimnasia, los ejercicios de suelo masculinos y femeninos, y las barras asimétricas me encantan. Después me gusta la hípica, pero en hípica sólo tenemos una chica buena en doma y hay posibilidad de medalla, espero", ha comentado. En cuanto a los deportes de equipo, en donde los españoles parecen tener muchas opciones de subir al podio, la exmiembro del COI y expresidenta de la Federación ecuestre internacional se decantó por las posibilidades de la selección de baloncesto.

"Antes me he encontrado con los chicos de balonmano y veremos a ver, pero la medalla en baloncesto parece bastante segura. En Pekín estuve en las semifinales y estuve a punto de llorar porque fue un gran partido", ha dicho la Infanta Pilar.