AUDIO // FOTOS --- Montalvo: ''Guste o no, soy el dueño del Racing. Volveré antes o después''

Jacobo Montalvo ha pasado por Onda Deportiva para analizar la actualidad del club. "Me sorprende que el nuevo Consejo de Administración ni siquiera me ha haya llamado. No lo interpreto de una forma positiva". "Soy el dueño legal del Racing. Eso puede gustarle o no a la gente, pero lo que es seguro es que antes o después voy a volver al club". "¿Que por cuánto vendería el Racing? ¿Un millón? Depende del proyecto que se me ponga delante"