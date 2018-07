O alcalde de Ourense declara como imputado por unhas obras do ano 2008

A instrución do caso Bedoya, no que se discute a legalidade da adxudicación no ano 2008 das obras de mellora desa céntrica rúa polo procedemento negociado e sen publicidade, levou ante o xuíz ao alcalde de Ourense, Agustín Fernández Gallego. O rexedor, que entón era concelleiro responsable da área de economía, mostrou a súa confianza en que a xunta actuara «correctamente e dentro dá máis estrita legalidade». Este procedemento iniciouse por unha denuncia do grupo municipal de Democracia Ourensana, que no ano 2008 non tiña presenza na corporación local.



Fernández Gallego, antes de iniciar a súa declaración ante o xuíz, mostrou a súa disposición a colaborar coa xustiza, como é obriga de calquera cidadán, segundo as súas palabras, contestando ás preguntas que lle formulen o xuíz e o fiscal.





O alcalde de Ourense pediu expresamente «trato de igualdade». Referiuse expresamente a outro caso que el ve semellante, do ano 2006, cando o anterior goberno municipal do PP fixo unha compra de distintos produtos a unha empresa propiedade do concelleiro de D.O. Gonzalo Pérez Jácome. Neste asunto, o xuíz pediu informe a fiscalía e o ministerio público «pronunciouse de forma rotunda e clara», ao concluír que non existe motivo para seguir adiante con ese procedemento de carácter penal.



En relación co caso concreto de Bedoya, o alcalde asegurou que a xunta de goberno non tivera coñecemento de informe de ningún tipo, nin verbal nin escrito, que alertase sobre a legalidade do procedemento elixido, sen acudir ao concurso público a pesar de que se trataba dunha obra con 600.000 euros de presuposto.



O titular do xulgado de instrución número 2 de Ourense, Antonio Piña, imputou neste asunto a totalidade da xunta de goberno formada por concelleiros do PSOE e o BNG, ao titular da Asesoría Xurídica del Concello e ás tres empresas invitadas dende a concellaría de Infraestructuras. A rolda de declaracións do exalcalde, exconcelleiros e concelleiros que formaban aquela xunta de goberno estaa a atender o xuíz Leonardo Álvarez, en tanto a Audiencia Provincial non resolva a recusación ao xuíz Piña por parte do exrexedor Francisco Rodríguez e a edila de Urbanismo, Áurea Souto, que apelan a relacións de amizade do xuíz cun representante de Democracia Ourensana.