El nuevo orden económico nos ha pillado por sorpresa, con el pie cambiado, con la mala costumbre de tirar de tarjeta, con aires de grandeza no solo en las economías domésticas, también en una administración que no está acostumbrada a las dietas de adelgazamiento rápido

Adaptarse o morir, hacer números o no llegar a final de mes, no nos queda otra, nos hartamos de escuchar términos como reinventarse, adaptarse al cambio o hacer de la crisis una oportunidad, reciclarse y, en definitiva, seguir en movimiento a pesar del huracán de la evidencia. Si hay que hacer más para conseguir menos estamos mentalizados, si hay que rebajar los precios para conseguir, al menos, cubrir los costes estamos dispuestos, pero de momento y a primera vista, solo nos apetece emigrar.



Empezamos el curso con un nuevo elemento, la fiambrera, pero no solo en los colegios públicos, también en centros de trabajo, donde los que tienen la fortuna de acudir también hacen números para llegar a final de mes, aunque la mejor terapia es la sonrisa, porque de la lluvia de subida de costes en todo, no nos libra ni Cristo.

Las cosas han cambiado en Castellón, y también cambian para generar un nuevo orden al que nadie puede resistirse, un orden con infinitas posibilidades para quien esté dispuesto al cambio. La tecnología nos posibilita estar físicamente en un lugar, bien puede ser Castellón, y vender productos en todo el mundo, pero también es la tecnología y las redes sociales, las herramientas capaces de cambiar el mundo. Los libros más leídos ya no nos los imponen las editoriales, son los propios consumidores los que deciden si el libro merece o no ser leído. Poco a poco, pero con paso seguro, la ciudadanía acabaremos decidiendo el voto con un clik en nuestro teléfono móvil…tecnologías maravillosas aunque no exentas de manipulación porque también tienen sus canales. El paradigma de la libertad de expresión tiene detrás una empresa que cotiza en bolsa.



Castellón en la Onda, acaba de arrancar su temporada con la mejor terapia, una sonrisa llena de optimismo y soluciones, ejemplos de vida de quienes se adaptan al cambio y por supuesto con una visión autocrítica y la apuesta definitiva por la tecnología. Hacemos una radio para el ciudadano y por el ciudadano con el apoyo de las nuevas tecnologías de la comunicación. Como el buen empresario con miras de futuro, Castellón en la Onda, habla de lo que pasa en Castellón y provincia, pero con especial visión de nuestra nueva audiencia que nos visita allende los mares, allende las ondas, allende el espacio cibernético.