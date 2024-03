El mítico Torneo Interpueblos de pelota cumple 50 años de historia

Este año se cumple el 50 aniversario del Torneo de Pelota Fundación CajaRioja, anteriormente Torneo Interescuelas, Interclubes y en sus orígenes y como lo seguimos conociendo los más veteranos, porque para eso ha cumplido medio siglo, el prestigioso y reconocido Torneo Interpueblos.

Aunque sigue siendo una de las competiciones más populares del calendario pelotazale, no sólo de La Rioja, sino de toda zona de pelota que se precie, en su época más esplendorosa, allá por los años 70 y 80, el entonces Interpueblos llenaba los frontones de nuestra Comunidad, había rivalidad reconocida y manifiesta entre localidades, apuestas y había partidos y jornadas donde, literalmente, los frontones se venían abajo. Nada comparable con lo que ahora conocemos, en aquellos Interpueblos participaron todos nuestros grandes antes de serlo: Titín, Gorostiza, Capellán, Salaverri, Santi, Berna, etc, etc.

Mi primera aproximación al entonces Interpueblos llegó en el año 87 cuando empezamos a trabajar, bueno, cuando empezamos a hacer prácticas, en Radio Rioja. Allí conocí a nuestro siguiente invitado, él se encargaba de recorrer cada fin se semana los frontones donde se disputaba ese Torneo Interpueblos y, no recuerdo qué día exactamente, resumía la jornada y escuchábamos las voces de los entonces jóvenes pelotaris que participaban en lo que era todo un evento en el pueblo de cada uno de ellos donde sacaban la radio a la plaza para poder escucharles.

Un defensor a ultranza del Interpueblos, que me imagino tendrá su reconocimiento en el acto de homenaje de estos 50 años que tendrá lugar en Riojaforum el próximo 22 de Mayo porque él ha sido una de la personas que más ha hecho por mantener y dar visibilidad a este Interpueblos cuando ya no era todo lo que fue en su día. Aún recuerdo los problemas que teníamos cuando, con un tiempo limitado de programa, que ese es siempre el problema de la radio local, y con el CD Logroñés recién ascendido a 1ª División, él luchaba por mantener su tiempo dedicado al Interpueblos en el programa, a toda costa, y nosotros, pues como ahora, por dar el tiempo requerido a cada uno e intentar cuadrarlo todo. De hecho, luego nos lo trajimos a Onda Cero para iniciar las primeras, las hasta entonces inéditas y pioneras en la radio riojana, tertulias de pelota tras el boom de la pelota profesional donde siempre buscó su hueco para hablar de la pelota aficionada.

Escucha aquí la entrevista con Emilio Nicolás.