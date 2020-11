La presión asistencial se encuentra estabilizada, pero aún no se consigue que la curva baje

El director médico del Hospital San Pedro, Javier Pinilla ha dicho en los micrófonos de Onda Cero que el personal sanitario está dando un 200% en la segunda ola, en una situación que se está prolongando mucho en el tiempo, mucho más que la primera, y reitera, una vez más, que parar el virus pasa por cumplir todas las medidas que marcan las autoridades sanitarias:

las 3 "Emes" Mascarilla, Metro y medio de distancia y Más higiene de manos

El Plan de Contingencia permite la ampliación de los 54 puestosactualmente operativos, pero de momento no se contempla esta opción. Lo importante es que no haya un aumento de presión asistencial para que no se vean afectados servicios de otras patologías.