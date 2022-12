El primer puente para los vascos en 2023 será el del 15 de agosto, 225 días después del inicio del año

Comienza 2023 y muchos ya están haciendo cábalas sobre cómo cuadrar sus vacaciones o de qué puentes y días festivos van a disponer para hacer planes. Lo que está claro que los meses se van a hacer muy largos y es que hasta el 6 de abril, Semana Sanat, no vamos a poder disfritar de ningún festivo . Y ya , si hablamos de puentes, el panorama es aún más desolador. Hasta el 15 de agosto, festivo en todo el Estado y que cae en martes no habrá el primer puente de 2023. Un puente que muchos no reconocen como tal porque gran parte de la gente disfruta en agosto de su periodo de vacaciones anual. Después llegará el Puente de El Pilar , el 12 de octubre, que este año cae en jueves y por último el puente de la Constitución y el de la Inmaculada , en diciembre.

En año nuevo nos trae una variación importante conrespecto a 2022. El Gobierno vasco aprobó el calendario laboral de 2023 para Euskadi el 3 de mayo de 2022. Mantiene las 12 fechas festivas habituales, aunque la única diferencia respecto al año pasado es que el 6 de septiembre volverá a ser laborable. En 2022 se cumplían 500 años de la primera vuelta al mundo del marino de Getaria, Juan Sebastián Elcano, y la fecha del 6 de septiembre sustituyó como festivo a la del 25 de diciembre, que al ser domingo ya era de por sí una jornada no laborable.

FESTIVOS 2023

Los festivos en Euskadi en 2023 serán los siguientes:

6 de enero (Reyes)

6 de abril (Jueves Santo)

7 de abril (Viernes Santo)

10 de abril (Lunes de Pascua)

1 de mayo (Día del trabajador)

25 de julio (Santiago)

15 de agosto (Asunción)

12 de octubre (Fiesta Nacional)

1 de noviembre (Todos los Santos)

6 de diciembre (Día de la Constitución)

8 de diciembre (Inmaculada)

25 de diciembre (Navidad)

A esta lista diputaciones y ayuntamientos añadirán dos festivos más.