VUELTA AL TRABAJO EN TUBACEX

Un ambiente festivo sin precedentes ha envuelto el retorno de los trabajadores de TUBACEX a sus puestos de trabajo. Casi ocho meses de lucha activa en la calle, de reuniones y de votaciones que han derivado en un acuerdo no sólo deseado, sino necesario para revitalizar la actividad económica de la comarca alavesa de Ayala . De momento, son 340 operarios que regresan para reactivar una producción que quedó parada el 11 de febrero. Es aproximadamente la mitad de la plantilla, ya que Tubacex tiene en vigor un ERTE que afectará a un máximo del 70% de la jornada laboral hasta fin de este año.

En Llodio, los trabajadores han entrado a la fábrica mientras sus compañeros, que entrarán en los turnos de la tarde y de la noche, coreaban "borroka da, bide bakarra" ("la lucha es el único camino, en euskera) y "en Tubacex no sobra nadie", haciendo referencia a que con el acuerdo alcanzado evitan el despido de los 129 trabajadores que entraron en el ERE que después fue tumbado en dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

ACUERDO

La rúbrica definitiva del acuerdo se produjo a las 14.00 de la tarde de este lunes en la sede del Gobierno vasco en Bilbao. A puerta cerrada y sin la asistencia de lso medios de comunicación. Para el presidente del comité de empresa , Eduardo Ibernia "se trata de un acuerdo que es un ejemplo de lucha obrera, un ejemplo del recorrido que tienen las huelgas y de cómo se puede echar abajo un recurso del Tribunal Supremo que creo que hasta ahora no ha sido capaz nadie de hacerlo"

No se contemplan despidos, pero incluye no renovar el convenio colectivo al menos hasta finales de 2024, es decir, mantener los salarios congelados durante los próximos tres años, y un aumento de la jornada laboral de 40 horas anuales que pasaría de 1.656 horas a 1.696 horas al año, además de la desconvocatoria de la huelga indefinida. Eso sí, quedan retirados los recursos al Tribunal Supremo de las sentencias del ERE, una de las batallas por las que los sindicatos han continuado protestando los últimos meses dada la firme decisión de la dirección de no echarse atrás.

DISCREPANCIAS PREVIAS

Para algunos sindicatos como LAB, STAT y ATAL este acuerdo no era suficiente puesto que contempla la congelación de lo salarios para prácticamente cuatro años puesto que no hay garantías de que en 2025 se recupere el poder adquisitivo perdido. Sin embargo, desde el sindicato ELA confían en que las medidas propuestas por la empresa son para los próximos 3 años por lo que al finalizar las mismas se recuperarán todos los derechos en su totalidad. Aún así, coinciden con sus compañeros en que es una evidente contradicción la propuesta de incremento de jornada, porque no vemos compatibles presentar el ERTE y plantear un incremento de jornada.

OPTIMISMO A FUTURO

Tubacex confía en sumar las plantas alavesas al aumento de pedidos que ha permitido normalizar la actividad productiva en el resto de plantas del grupo, ligada en su mayor parte el negocio del gas. la empresa encara los próximos trimestres con optimismo, en un contexto en el que pretende desempeñar un papel clave en el proceso de transición hacia energías más limpias con especial orientación al gas.

El anuncio de la finalización de la huelga, que la empresa comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) impulsó ayer al alza la cotización de las acciones, que subieron un 3,65% cuando todavía había dudas sobre si habría finalmente acuerdo lo que muestra que el mercado estaba a la espera de que terminara el conflicto para que los accionistas entendieran que la empresa tiene un futuro garantizado.