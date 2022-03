INFORMATIVO MATINAL GIPUZKOA

La patronal del sector del transporte en Gipuzkoa, Guitrans, ha emitido un comunicado en el que alerta de que si no hay medidas gubernamentales para reducir el precio del combustible no va a quedar más alternativa que parar. Dicen que no es posible mantener en el tiempo el desarrollo de la actividad cuando cada kilómetro que se recorre aumenta las pérdidas de la empresa.