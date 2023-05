La FP vasca oferta 4.000 plazas más para el curso que viene

El Departamento de Educación sigue adelante con su apuesta por la FP con un incremento de plazas para el curso que viene de 4.000, la mayoría en ciclos formativos de Grado Superior. Las familias profesionales que más aumentan su oferta son Electricidad electrónica, Informática y comunicaciones y servicios socioculturales y a la comunidad.

Pasarelas formativas FP- Universidad

El Departamento de Educación reitera su mensaje en relación a la necesidad de superar la clásica dicotomía de tener que elegir entre estudios de FP o estudios universitarios. La Formación Profesional de Euskadi y las universidades vascas afianzan su programa de pasarelas y, de cara al curso 2023-2024, se seguirá favoreciendo la combinación de FP y los grados universitarios para conseguir la profesionalidad y el talento que el mercado laboral requiere. 75 ciclos de Grado Superior de la FP vasca ofrecerán el curso que viene pasarelas a 59 grados universitarios.

Matriculación

El plazo de inscripción se podrán hacer "on line" o en los propios centros educativos hasta el 26 de mayo. El 7 de julio se publicarán las listas provisionales de personas admitidas, no admitidas y excluidas y hasta el 12 de julio está abierto del plazo de reclamación a listas provisionales. El 13 de julio se publicarán las listas definitivas de personas admitidas, no admitidas y excluidas.

Formalización de la matrícula (periodo ordinario):

Fase I: del 14 al 18 de julio (ambos incluidos)

Fase II: el 20 de julio

Fase III: del 24 al 26 de julio (ambos incluidos)