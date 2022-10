El PNV revalidaría su victoria en las tres capitales y territorios

El PNV renueva su liderazgo en Euskadi. Según las previsiones del Sociometro del Gobierno vasco difundido hoy sobre intención de voto. De cara las próximas elecciones municipales y forales del 2023, el PNV revalidaría su victoria en los tres territorios y también en las capitales vascas . Victoria, pero con matices. El ya candidato Juan María Aburto, no solo repetiría al frente de la alcaldía de Bilbao sino que lo haría con mayoría absoluta , es decir sumaria 15 escaños , uno más que los actuales. En Vitoria el PNV que aún no tiene claro si Gorka Urtaran encabezará la plancha electoral también ganaría , aunque en el reparto de concejales estaría empatado con los socialistas con Maider Etxebarria a la cabeza y tan solo a un concejal de lo conseguido por EH Bildu. La otra gran disputa estaría en las juntas de Gipuzkoa. Los datos de la encuesta hecha pública por el Gobierno vasco da el triunfo al PNV, pero seguido muy de cerca pro Eh Bildu que le recorta un punto respecto al 2019. La encuesta no hace estimación de escaños conseguido pero mirando la intención de voto el PNV no tendría problemas para reeditar su pato con los socialistas.